Netflix, HBO Max, Paramount+, Disney+ y más: recomendados de streaming para el fin de semana

Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Hugh Jackman, Emma Thompson, Danilo Guardiola, Lexi Minetree, Kelly Reilly y Juan Pablo Raba integran los elencos de las producciones recomendadas.

‘Enola Holmes 3′- Netflix

En Malta, Enola está lista para casarse, pero se entera de la desaparición de su hermano Sherlock. Fotografía por: Netflix

En Malta, cuando está lista para casarse con Lord Tewkesbury (Louis Partridge), Enola (Millie Bobby Brown) recibe una mala noticia: el Dr. Watson (Himesh Patel) le comunica que Sherlock (Henry Cavill), su hermano, fue secuestrado. Ahora, la menor de la familia debe enfrentar varios problemas: la búsqueda de su hermano, y posteriormente de su suegra – también plagiada- y las dudas que alberga de su matrimonio. La joven, que se enfrenta a más secretos relacionados con su familia política, debe tomar una decisión. Integran el elenco Helena Bonham-Carter como Eudoria Holmes y Sharon Duncan-Brewster en el rol de Adeline Rathe (Moriarty).

‘Las ovejas detectives’ - Prime Video

El granjero George Hardy (Hugh Jackman) lee todas las noches novelas policiacas y de detectives a sus ovejas. Cuando el hombre aparece muerto, el rebaño comienza a investigar su asesinato. Con Emma Thompson (Lydia Harbottle), Nicholas Braun (Tim Derry), Molly Gordon (Rebecca Hampstead) y Nicholas Galitzine (Elliot Matthews).

‘Un portero muy improbable- HBO Max

Martín Gutiérrez (Danilo Guardiola) tiene un sueño: ser arquero profesional, pero debe luchar contra varos factores. El joven, que tiene un trastorno del espectro autista, es un genio para las matemáticas, se enfrenta al bullying y a situaciones que le generan ansiedad. Su habilidad para, desde las matemáticas, anticiparse a la trayectoria del balón y el apoyo de sus amigos y su abuela, serán determinantes para cumplir sus anhelos. Integran el elenco Diego Chantres (Paco), Gustavo Bárcena (profe Hilario), Ana Isabel Martínez (doña Lola). Participan también estrellas del fútbol como Jorge Campos, Raúl Jiménez, Marco Fabián y Jaime Lozano.

‘X-Men ’97- Disney+

En esta segunda temporada de la serie animada, los X-Men, que han sido dispersados, combaten, desde dos épocas distintas, contra el mismo enemigo: Apocalipsis y además luchan por volver a casa, donde también hay problemas, pues surgen nuevos enemigos de los mutantes. Se enteran de que un antiguo aliado ha sido reclutado para actuar del lado del villano. Con las voces de Ross Marquand (el profesor X) Matthew Waterson (Magneto), Ray Chase (Cíclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tormenta) Cal Dodd (Lobezno), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Bestia).

‘Elle’- Prime Video

En 1995, la vida de Elle Woods (Lexi Minetree) es muy distinta. Tiene 16 años y debe adaptarse a un nuevo ambiente lejos de su amada California. En el nuevo hogar familiar en Seattle, la hija de Eva (June Diane Raphael) y Wyatt (Tom Everett Scott), tiene que arrancar de cero y encontrar su identidad, hallar nuevas amistades y por supuesto, definir su rumbo en la moda. Con Chandler Kinney (Kimberly), Gabrielle Policano (Liz), Jacob Moskovitz (Miles), Zac Looker (Dustin) y Jessica Belkin (Madison). Produce Reese Witherspoon.

‘Dutton Ranch’- Paramount+

Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) dejaron atrás los problemas de Montana para enfrentar unos nuevos en Texas. El final de la temporada llega con nuevas revelaciones relacionadas con Beulah Jackson (Annette Bening) y el asesinato de Lucas, el papá de Rob-Will (interpretado por Jai Courtney). Mariano Reyes (Raoul Max Trujillo) ordena la muerte de Beth y Rip. La pareja sale ilesa, pero recibe una llamada que tiene que ver con Carter (Finn Little). Todo está listo para la segunda temporada. Con Ed Harris como Everett McKinney, Juan Pablo Raba como Joaquín Jackson y Natalie Alyn Lind en el rol de Oreana Jackson.





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