Netflix lanza tráiler de ‘La familia Ingalls’. Así será la nueva versión del clásico

Durante nueve temporadas, La familia Ingalls se convirtió en una de las series más queridas de la televisión, cautivando a millones de espectadores con sus conmovedoras historias de esfuerzo, amor y lazos familiares, todo desde la pequeña casa en la pradera. 42 años después de su despedida de la pantalla, este clásico, basado en las memorias de Laura Ingalls Wilder, regresa con una nueva adaptación que promete despertar la nostalgia en varias generaciones.

Tráiler de ‘La familia Ingalls’

El 11 de junio, Netflix lanzó el primer tráiler oficial de esta producción, donde se pueden ver por primera vez a los actores que darán vida a la icónica familia, los retos que enfrentarán en su travesía hacia el oeste estadounidense y una propuesta que busca ser más fiel a los libros originales.

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La historia comienza cuando Charles y Caroline Ingalls deciden dejar atrás los bosques de Wisconsin y mudarse a Kansas, buscando mejores oportunidades para su familia. A lo largo del viaje, se enfrentarán a los retos típicos de la vida en la frontera estadounidense del siglo XIX, desde el mal tiempo hasta la incertidumbre de establecerse en un lugar desconocido. “Un nuevo comienzo para mi familia”, dice Charles Ingalls en una de las escenas más memorables del tráiler. Este personaje será interpretado por el actor australiano Luke Bracey, quien toma el relevo de Michael Landon, conocido por haber dado vida al patriarca durante las nueve temporadas de la serie que se emitió entre 1974 y 1983.

A diferencia de la serie clásica, esta nueva adaptación busca mantenerse más fiel a los escritos de Laura Ingalls Wilder. La primera temporada se basa principalmente en el tercer libro de la colección y narra la llegada de los Ingalls a nuevas tierras, así como los desafíos que enfrentan al empezar de nuevo lejos de su hogar. Netflix ha descrito la producción como un drama familiar lleno de esperanza, una historia de supervivencia y un relato sobre los inicios del oeste estadounidense. La serie tocará temas como la resiliencia, la unidad familiar y la capacidad de adaptarse a los cambios, aspectos que hicieron de la obra original un verdadero fenómeno cultural.

¿Cuándo se estrena ‘La familia Ingalls’?

La serie estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 9 de julio y ya está generando gran expectativa entre quienes crecieron con la versión protagonizada por Michael Landon y aquellos que tendrán la oportunidad de descubrir la historia por primera vez.