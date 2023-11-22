Netflix prepara serie sobre la familia Kennedy. Sinopsis, elenco, dónde se graba y más

La familia Kennedy en Estados Unidos es más que un clan político. Con el ascenso de John F. Kennedy a la presidencia, su posterior asesinato y la atención que ocupó su esposa Jacqueline, quien después se casó con el millonario Aristóteles Onassis; así como la relación que habría tenido tanto John como su hermano Robert (Bobbie) con Marilyn Monroe, entre otros sucesos, la han convertido en una especie de realeza del país del norte.

Adicionalmente, no son pocas las teorías sobre una supuesta maldición de la familia Kennedy que ha tenido que enfrentar varias tragedias.

Por supuesto, se han realizado documentales, artículos, películas y series alrededor de los Kennedy. Ahora se confirma que el gigante del streaming Netflix está desarrollando una serie, en principio de ocho episodios, sobre el clan, sus orígenes y conflictos,

La apuesta se basa en el libro “JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956” escrito por Fredrik Logevall y abordará además de los hitos políticos de los integrantes de la familia, sus conflictos.

Ya en el 2025 se había anticipado que Netflix enfocaría esfuerzos en esta apuesta, que se está rodando en Londres inicialmente.

Elenco de la serie de ‘Los Kennedy’ de Netflix

Además de dar a conocer la primera imagen de la serie, que tiene al actor Michael Fassbender en la piel de Joe Kennedy Sr, el patriarca de la familia y con quien empezó todo, se dio a conocer el elenco principal de la misma.

Laura Donnely será quien de vida a Rose Kennedy, mientras que Nick Robinson será Joe Jr, el primogénito de la pareja. Por su parte, Josuhuah Melnick será John F. Kennedy; Ben Miles será Eddie More, el asistente de Joe Sr; Lydia Peckham personificará a Rosemary Kennedy y Saura Lighfoot será Kick Kennedy.

El productor de la serie que vería la luz en el 2027 es Sam Shaw. Otros de los actores que intervendrán en la serie serían: Georgina Bitmead como Eunice Kennedy, la quinta hija de Joe y Rose; Miley Locke como la joven Kick Kennedy, la cuarta hija de la pareja; Kipper Seifert-Cleveland como la joven Rosemary Kennedy, la tercera hija. Albert Welling interpreta a Winston Churchill, Primer Ministro del Reino Unido. Toby Huss será Franklin D. Roosevelt, expresidente estadounidense.

De qué se tratará la serie de Netflix sobre los Kennedy

Shaw, el showrunner de la serie declaró sobre la apuesta: “La historia de los Kennedy es lo más parecido que tenemos a la mitología estadounidense, algo entre Shakespeare y la serie ‘The Bold and the Beatiful’. Pero la impresionante y matizada biografía de Fredrik Logevall desvela las aspiraciones y cargas humanas que se esconden tras el mito, revelando tanto sobre nuestro presente, cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos, como sobre los propios Kennedy. Me entusiasma poder explorar esta saga de una familia y un mundo en transición con Eric Roth, Thomas Vinterberg y nuestro increíble equipo de artistas y colaboradores, en un momento en que nuestro pasado se siente urgentemente presente”.

La sinopsis oficial reza que “revela las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que dieron forma a la dinastía más emblemática de la historia moderna y contribuyeron a crear el mundo en el que vivimos hoy. La primera temporada, que comienza en la década de 1930, narra el improbable ascenso de Joe y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluido el rebelde segundo hijo, Jack, quien lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el niño prodigio”.

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