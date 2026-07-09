Nominados a los Premios Macondo 2026: ‘Horizonte’ y ‘Un Poeta’ lideran la lista

La Academia Colombiana de Cine dio a conocer en las últimas horas la lista de nominados a los XIV Premios Macondo, los reconocimientos que cada año destacan la excelencia artística, técnica y creativa del cine colombiano e iberoamericano.

En esta edición, las producciones competirán en 21 categorías que abarcan desde mejor largometraje, dirección, guion y actuaciones hasta fotografía, montaje, sonido, música, vestuario, maquillaje y efectos visuales, además de los apartados dedicados a los cortometrajes.

La ceremonia se realizará el próximo 25 de octubre en Cali, ciudad que este año recibe por primera vez la gala de los Premios Macondo. La edición 2026 también ampliará la posibilidad de acercarse a las películas nominadas mediante una programación previa en los ocho canales regionales de televisión pública y la plataforma DITU.

La gala contará con la presentación de Juana Acosta y Manolo Cardona y tendrá una transmisión que llegará a la televisión pública y a señales internacionales.

Lista completa de nominados a los Premios Macondo 2026

‘Horizonte’, de César Augusto Acevedo, encabeza la lista de nominaciones con 12 candidaturas. Le siguen ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto, y ‘Adiós al amigo’, de Iván David Gaona, con 11 nominaciones cada una. Más atrás aparecen ‘Llueve sobre Babel’, con seis, y ‘Entre 2 aguas’, con cuatro, en una edición que reúne producciones de distintos géneros y propuestas del cine colombiano reciente.

Entre las categorías también aparecen títulos que tendrán presencia en distintos apartados técnicos y artísticos, mientras que cuatro películas competirán por el premio a Mejor Largometraje de Ficción: ‘Adiós al amigo’, ‘Horizonte’, ‘Llueve sobre Babel’ y ‘Un poeta’. En la categoría internacional, los nominados son ‘Aún es de noche en Caracas’ (Venezuela), ‘Belén’ (Argentina), ‘Los domingos’ (España) y ‘O agente secreto’ (Brasil).

A continuación, la lista completa de nominados a los Premios Macondo 2026:

Mejor largometraje de ficción

‘Adiós al amigo’ — La Contrabanda S.A.S.

‘Horizonte’ — Inercia Películas

‘Llueve sobre Babel’ — Gala del Sol Films

‘Un poeta’ — Ocúltimo S.A.S.

Mejor largometraje documental

‘Andariega’ — Briosa Films

‘El juego de la vida’ — Séptima Films S.A.S.

‘Mûpã (Madre)’ — Fahrenheit Films S.A.S.

‘Soñé su nombre’ — Sandelion Productions

Mejor largometraje iberoamericano - Fiacine

‘Aún es de noche en Caracas’ — Venezuela

‘Belén’ — Argentina

‘Los domingos’ — España

‘O agente secreto’ — Brasil

Mejor cortometraje de animación

‘Calostro’ — Diego Felipe Cortés

‘Quimera’ — Sofía Abril Osuna

‘Tuktu, padre maíz’ — Cintadhesiva Comunicaciones

‘Una vez en un cuerpo’ — Pez Dorado Animaciones

Mejor cortometraje de ficción

‘Agachar el rostro’ — Nebula Cine

‘Malas posturas’ — La Misma Gente Films

‘Mi amigo, el arquitecto’ — Mediocielo Cine

‘Sukua’ — La Fortaleza Films

Mejor cortometraje documental

‘Mi viche todo el día’ — Vértigo Cine

‘Sombras en la niebla’ — Magdalena Cine S.A.S.

‘Un aparato para detectar fantasmas’ — Cosmodromo Cine

‘Ya se ven los tigres en la lluvia’ — Contravía Films

Mejor dirección

César Augusto Acevedo — ‘Horizonte’

Gala del Sol — ‘Llueve sobre Babel’

Iván David Gaona — ‘Adiós al amigo’

Simón Mesa Soto — ‘Un poeta’

Mejor guion

César Augusto Acevedo — ‘Horizonte’

Gala del Sol — ‘Llueve sobre Babel’

Iván David Gaona — ‘Adiós al amigo’

Simón Mesa Soto — ‘Un poeta’

Mejor actriz protagónica

Ana Harlen — ‘Entre 2 aguas’

Flora Martínez — ‘¡Basta mamá!’

Marcela Benjumea — ‘¡Basta mamá!’

Rebeca Andrade — ‘Un poeta’

Mejor actor protagónico

Claudio Cataño — ‘Horizonte’

Julián Díaz — ‘Lactar’

Nelson Camayo — ‘Entre 2 aguas’

Ubeimar Ríos — ‘Un poeta’

Mejor actriz de reparto

Allison Correa — ‘Un poeta’

Ángela Cano — ‘Horizonte’

Carmenza Gómez — ‘Un padre muy madre’

María Victoria Hernández — ‘Horizonte’

Mejor actor de reparto

Bernardo García — ‘¡Basta mamá!’

Cristian Hernández — ‘Adiós al amigo’

Emmanuel Restrepo — ‘Susana y Elvira sin plan B’

Felipe Aguilar — ‘Llueve sobre Babel’

Mejor dirección de fotografía

Juan Carlos Martínez — ‘Golán’

Juan Sarmiento — ‘Un poeta’

Mateo Guzmán — ‘Horizonte’

Sonia Pérez — ‘Susana y Elvira sin plan B’

Mejor sonido (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Alex Maury / César Salazar — ‘Golán’

Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela — ‘Adiós al amigo’

Gerry Vásquez / James Parnell / Daniel Prieto / Daniel Vásquez / Sebastián Alzate — ‘Llueve sobre Babel’

Juan Manuel López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez — ‘Andariega’

Mejor diseño de vestuario

Diana Oliva — ‘Adiós al amigo’

Juliana Giraldo / Susana Valencia — ‘Un poeta’

Julián Grijalba — ‘Culebra negra’

Julián Grijalba — ‘Horizonte’

Mejor maquillaje

Diana Parra — ‘Querido trópico’

Lili Bonil — ‘Adiós al amigo’

Lina Cadavid — ‘Horizonte’

Manuela Muñoz — ‘Culebra negra’

Mejor diseño de producción

Daniel Rincón — ‘Querido trópico’

Jaime Luna — ‘Llueve sobre Babel’

Juan David Bernal — ‘Adiós al amigo’

Marcela Gómez — ‘Horizonte’

Mejores VFX

Fabio Andrés Escobar Charry — ‘Brigitte, planeta B’

Iván David Mejía — ‘Adiós al amigo’

Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux — ‘Horizonte’

Víctor Forigua — ‘Querido trópico’

Mejor música original

Daniel Velasco — ‘Entre 2 aguas’

Edson Velandia / Camilo Escobar — ‘Adiós al amigo’

Matti Bye / Johanna Ekholm / Gustav Davidsson / Pelle Westlin — ‘Un poeta’

María Linares — ‘Susana y Elvira sin plan B’

Mejor canción original

Andrés Martínez / María Elena Doering — ‘Lactar’

Edson Velandia — ‘Adiós al amigo’

Manuela E. Aguirre — ‘Entre 2 aguas’

Matti Bye — ‘Un poeta’

Mejor montaje

Carlos Cordero / David Rojas — ‘El juego de la vida’

Isabel Otálvaro — ‘Andariega’

Ricardo Saraiva — ‘Un poeta’

Soledad Salfate / Camila Beltrán — ‘Horizonte’

Macondo sostenible

‘Adiós al amigo’ - Mónica Juanita Hernández Duquino (Productora)

‘Corozo’ - Lorena Villanueva (Productora)

‘Culebra negra’ - David Hurts (Productor)

‘Entre 2 aguas’ - Carlos Gabriel Vergara

‘M. Golán’ - Diana Montenegro García (Productora)

‘Legal’ - Jennifer Arenas (Productora)

‘Llueve sobre Babel’ - H.A Hermida (Productora)

‘Reflejos’ - Ivan Acosta / Miguel Urrutia (Productores)

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