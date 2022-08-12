Nueva película de ‘Los Simpson’: cuándo se estrena y todo lo que se sabe hasta ahora

La familia amarilla más famosa de la televisión regresará a la pantalla grande. 20th Century Studios confirmó oficialmente que Los Simpson tendrán una nueva película, casi veinte años después de su primer largometraje animado. La noticia fue celebrada por fanáticos alrededor del mundo, que mantienen vivo el interés en la serie incluso después de más de tres décadas de emisión continua.

El anuncio se hizo público con un afiche que no tardó en circular en redes sociales y medios especializados. La imagen, fiel al humor característico de la franquicia, muestra una rosquilla rosa con chispas en forma del número “2” sostenida por la mano de Homero Simpson. El texto que acompaña al póster, “Homer’s coming back for seconds” (“Homero regresa por segundos”), confirma que se trata de una secuela directa de la película estrenada en 2007.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de ‘Los Simpson’?

A partir de la información divulgada por el estudio, la nueva película de Los Simpson ya tiene fecha de estreno fijada: llegará a los cines el 23 de julio de 2027. Sin embargo, más allá de este dato, los detalles siguen siendo escasos. No se ha revelado la trama ni el título definitivo, y el elenco de voces aún no está confirmado. La expectativa apunta al regreso de Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright y Yeardley Smith, quienes desde hace décadas dan vida con su voz a los miembros principales de la familia.

La primera película de Los Simpson, estrenada en 2007, fue un fenómeno que recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla y consolidó la popularidad global de la franquicia. Durante años circularon rumores sobre una posible secuela, alimentados por declaraciones esporádicas de los creadores, pero nunca llegaron a concretarse. La confirmación actual marca un hito: la comedia animada más longeva de la televisión vuelve a apostar por la pantalla grande con una nueva historia.

El anuncio, además, tiene relevancia industrial. De acuerdo con medios estadounidenses, Disney reacomodó su calendario de estrenos para darle espacio a esta película, desplazando incluso un título de Marvel previamente asignado a esa fecha. La decisión muestra la confianza del estudio en el poder de convocatoria de Los Simpson, una franquicia que se mantiene vigente pese a la evolución del consumo audiovisual.

Por ahora, entre los seguidores rondan una gran cantidad de preguntas: ¿será la trama una continuación directa de los sucesos de 2007 o explorará un conflicto completamente distinto en Springfield? ¿Habrá cameos de celebridades, como es costumbre en la serie? ¿Qué clase de sátira social ofrecerán Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie en un mundo que ha cambiado radicalmente en dos décadas?

Lo que sí está claro es que la expectativa ya está encendida. En los próximos meses se espera que el estudio revele una sinopsis oficial, los nombres del equipo creativo y el primer tráiler.