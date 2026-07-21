Nueva programación de Caracol desde hoy: ¿A qué hora dan “Vecinos”, “Rafael Orozco” y más?

Este martes 21 de julio a partir de las 8:00 p.m. al terminar la emisión central del informativo de ‘Noticias Caracol’, la señal estrenará la nueva temporada de ‘Yo me llamo’, que una vez más cuenta con Amparo Grisales y César Escola dentro de los jurados. En esta ocasión se incorpora al grupo de dichos jueces el cantante vallenato Elder Dayán.

Otra de las novedades del formato es la inclusión del lobo Aurelio, quien fue invitado esporádico en la temporada anterior, que ahora tiene una silla fija, así como poder de decisión.

Vale la pena mencionar que ‘Yo me llamo’ tiene otras novedades en su temporada 11, una de ellas es el regreso ‘Yo me llamo Mini’ y una apuesta por fortalecer su oferta de contenidos digitales que los usuarios pueden disfrutar en la plataforma Ditu.

Melina Ramírez y Laura Acuña se mantienen el la conducción del concurso que busca el doble perfecto de un artista y que irá de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 9:30 p.m. Una vez finalice este reality, entrará en emisión la retransmisión de la novela ‘Vecinos’, que incluye dentro de su elenco a Robinson Díaz, Flora Martínez y Sara Corrales.

La apuesta se emite de 9:30 a 10:30 p.m. Al finalizar este martes ‘Vecinos’, Caracol emitirá nuevamente el primer episodio de ‘Yo me llamo’ que irá hasta las 12 de la noche.

No obstante, hay que señalar que esta repetición solo será por este martes 21 de julio.

A partir del miércoles 22, después de ‘Vecinos’, los televidentes verán la retransmisión de ‘Rafael Orozco, el ídolo’, la serie que narra la vida y el origen de las canciones del emblemático artista que interpretó éxitos como ‘Solo para ti’, ‘Te seguiré queriendo’ y ‘Muere una flor’ entre otras y que fue parte de la famosa dupla El Binomio de Oro.

Esta novela estelarizada por Alejandro Palacio y Taliana Vargas que cuenta con un elenco que incluye a figuras como Mario Espitia y Sarah Mintz, se emitirá de lunes a viernes a partir de las 10:30 p.m. y durante una hora.

Al terminar cada episodio de esta bioserie, Caracol transmitirá la última emisión de ‘Noticias Caracol’.

La parrilla de Caracol TV a partir del miércoles 22 de julio

7:00 - 8:00 pm ‘Noticias Caracol’

8:00- 9:30 p.m. ‘Yo me llamo’

9:30-10:30 p.m. ‘Vecinos’

10:30-11.30 ‘Rafael Orozco, el ídolo’

11:30- 12:00 p.m. ‘Noticias Caracol, última edición’

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