Nueva versión de Prison Break: reparto, de qué trata, dónde verla y más: “Será aterradora”

En el 2005 la serie ‘Prison Break’ ocupó la atención del público. La historia en la que Michael Scofield, un genio de los números y memoria prodigiosa, decide provocar su encarcelamiento para salvar la vida de su medio hermano Lincoln Burrows, encontrándose con una prisión que opera entre la corrupción, los intereses personales de quienes la dirigen y los conflictos de los prisioneros de alta peligrosidad, estuvo al aire hasta el 2009. En el 2017 se lanzó una quinta y última temporada.

La historia que en su momento protagonizaron Wentworth Miller, Dominic Purcell, Amaury Nolasco, Robert Knepper y Sarah Wayne Callies entre otros ahora tendrá una nueva versión, según dio a conocer variety.

La nueva ‘Prison Break’, desde el punto de vista de un empleado carcelario

Lukas Cage, uno de los actores principales de la nueva apuesta reveló que en esta oportunidad y gracias a la licencia que de alguna manera dan las plataformas streaming, en esta oportundiad la narración “será más aterradora, cruda y oscura”.

Será de la mano de Hulu que se producirá la nueva historia que aunque estará enmarcada en el universo carcelario ya no abordará el drama de los hermanos Michael Scofield y Lincoln Burrows, aunque no se descarta que alguno de estos pueda hacer una aparición especial.En esta ocasión será la historia de Cassidy Collins, una veterana que se convierte en trabajadora penitenciaria en una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos.

Todo indica que la serie se emitirá por Hulu y Disney+. “Sin duda rendimos homenaje a la serie original, pero es una versión muy nueva, y Elgin [James, showrunner de la nueva Prison Break] tiene una conexión personal con la historia y una perspectiva muy particular. Así que es el equilibrio perfecto: no intentamos recrear la magia de la serie original, pero también está en Hulu. No es Fox, así que podemos ser realmente crudos en esta ocasión”, dijo Cage.

El reparto principal de esta producción incluye a figuras como Emily Browning, Drake Rodger, Clayton Cárdenas y quien reveló los detalles de la apuesta, Lukas Gage.

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