Nuevo tráiler de la serie de Harry Potter revela cómo lucen Dumbledore y otros personajes

Harry Potter llegará por primera vez a la televisión en formato de serie de la mano de HBO, tras 25 años del estreno de la primera película de la saga. La producción adaptará nuevamente los libros de J.K. Rowling, pero con un elenco completamente nuevo y una estructura que permitirá dedicar una temporada a cada una de las siete novelas.

La primera temporada llevará por título ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ y tendrá ocho episodios. Su estreno está programado para el 25 de diciembre de 2026 en HBO y HBO Max, con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

La serie seguirá los acontecimientos del primer libro, desde el momento en que Harry descubre que es un mago hasta los desafíos que enfrenta durante su primer año en Hogwarts.

Lo que muestra el segundo adelanto de la serie ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

HBO presentó este 2 de septiembre un nuevo tráiler de la producción, el segundo adelanto oficial después del material publicado en marzo. El video ofrece una mirada más extensa a la vida de Harry y sus amigos en Hogwarts y permite conocer con mayor detalle la interpretación de varios integrantes del nuevo elenco.

El avance comienza con la llegada de los estudiantes a Hogwarts y conduce a uno de los momentos más reconocibles de la historia: la ceremonia del Sombrero Seleccionador. Allí aparece Harry frente al objeto mágico mientras se define su casa, acompañado por Ron y Hermione.

El tráiler también muestra escenas de las clases y de la cotidianidad de los estudiantes. Harry y Ron aparecen en una clase de Herbología, mientras otras secuencias permiten ver el Gran Comedor y distintos espacios del colegio. También hay imágenes de los jóvenes aprendiendo a volar en escoba, una actividad que tendrá especial importancia para Harry Potter durante su primer año.

Uno de los mayores atractivos del adelanto es Paapa Essiedu como Severus Snape. El actor, quien asume el personaje que en las películas interpretó Alan Rickman, aparece en varias escenas y se escuchan más líneas de diálogo de su versión del profesor de Pociones.

Las nuevas imágenes también permiten ver con mayor claridad a John Lithgow como Albus Dumbledore y a Janet McTeer como Minerva McGonagall, además de Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Otra de las novedades es la aparición de Luke Thallon como Quirinus Quirrell, profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras. El personaje aparece con el característico turbante morado que lleva en el primer libro. El reparto incluye, además, a Warwick Davis como Filius Flitwick, Paul Whitehouse como Argus Filch y varios de los estudiantes de primer año.

El tráiler recupera además algunas escenas fundamentales de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. Se observan momentos relacionados con el Quidditch, la Capa de Invisibilidad, el Espejo de Oesed, el ajedrez mágico y el encuentro con el troll en las instalaciones de Hogwarts.

La serie es escrita y producida por Francesca Gardiner, mientras que Mark Mylod, conocido por su trabajo en ‘Succession’, dirige varios episodios. La producción está planteada para adaptar los siete libros de J.K. Rowling en temporadas sucesivas, con una primera entrega de ocho capítulos dedicada exclusivamente a ‘Harry Potter y la piedra filosofal’.

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