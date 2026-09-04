Película sobre crimen de la DJ Valentina Trespalacios: confirman protagonista y elenco

El 22 de enero de 2023, el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios fue encontrado dentro de una maleta abandonada en un contenedor de basura de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. La joven tenía 21 años y mantenía una relación con el estadounidense John Nelson Poulos, señalado por las autoridades como responsable del crimen. El 4 de junio de 2024, el extranjero fue condenado 42 años y ocho meses de prisión por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La historia que generó una amplia repercusión en Colombia llegará ahora a las plataformas digitales con ‘Valentina’, una película que prepara Prime Video. La producción ya tiene protagonista, directora y parte de su elenco definidos, y hace parte de los proyectos colombianos que la plataforma contempla para los próximos años.

María José Vargas protagonizará película sobre la DJ Valentina Trespalacios: este es el resto del elenco

La encargada de interpretar a Valentina Trespalacios será María José Vargas, conocida por producciones como ‘Tres milagros’, ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘Darío Gómez: El Rey del Despecho’ y ‘La reina del flow’. La actriz asumirá el papel principal en una historia que, de acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto, no se limitará a reconstruir el feminicidio, sino que también mostrará el proceso judicial posterior y las discusiones sociales que surgieron alrededor del caso.

María José Vargas tiene 25 años, nació en Medellín y es hermana de la también actriz Yuri Vargas. Fotografía por: Felipe Marino

La película estará dirigida por Liliana Bocanegra y contará con un elenco integrado, entre otros, por Alexandra Restrepo, Diana Hoyos, Jorge Iván Rico, Felipe Londoño y Sebastián Osorio.

‘Valentina’ parte del libro ‘Valentina, muerte y vida: el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios’, publicado en 2024 por las periodistas Laura Hincapié y Maureen Maya Sierra. La obra reconstruyó la vida de la DJ, su relación con John Poulos, los últimos días antes del crimen y el proceso judicial que terminó con la condena del estadounidense.

El proyecto ya había sido anunciado en 2025, cuando se conoció que el libro sería llevado a la pantalla y que los padres de Valentina Trespalacios respaldaban la adaptación.

Según la información difundida por los realizadores de ‘Valentina’, la historia mostrará la condena de John Poulos y el impacto que tuvo el caso en Colombia, incluyendo los prejuicios y cuestionamientos que surgieron alrededor de la víctima y las circunstancias de su muerte.

Sin embargo, por ahora Prime Video no ha informado una fecha específica de estreno ni ha confirmado cuándo comenzarán las grabaciones. La película sí figura entre las producciones colombianas anunciadas por la plataforma para los próximos años.

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