Películas y series para el fin de semana: Emily en París, Una batalla tras otra

Lily Collins, Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Taylor Swift y Hilary Swank forman parte de los elencos de las series de y películas que les recomendamos en este fin de semana.

‘Emily en París’- Netflix

Emily llega a un nuevo país y debe adaptarse al nuevo trabajo mientras soluciona sus asuntos del corazón. Fotografía por: Netflix

En la quinta temporada, Emily Cooper (Lily Collins) cambia de ciudad. Su trabajo en Agence Grateau la lleva a Roma. Además de acomodarse a su nuevo domicilio, su cambio de rol la lleva a asumir nuevos retos profesionales, ahora que las cosas no van bien en la oficina, y debe sacar tiempo para resolver su vida amorosa: su relación con Marcello Muratri (Eugenio Franceschini), su novio, y con Gabriel (Lucas Bravo), quien espera tener en la capital italiana otra oportunidad con la ejecutiva. En el elenco están Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucien Laviscount (Alfie), Ashley Park (Mindy) y Samuel Arnold (Julien). El último episodio de esta temporada fue dedicado a Diego Borella, quien fue tercer asistente de dirección de la serie, y murió durante el rodaje en Venecia.

‘Una batalla tras otra’ – HBO Max

Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) es un revolucionario que se encarga de la crianza de su hija Willa (Chase Infiniti), pues su madre, Perfidia Beverly Hills (Tayana Taylor), una luchadora apasionada, se apartó de la familia. 16 años después el pasado regresa dramáticamente, pues el coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), motivado por su odio, ambición y creencias, quiere ‘arreglar’ los asuntos del pasado que podrían impedirle alcanzar una posición de poder. Con Willa en peligro, Bob, ayudado por Sergio St. Carlos (Benicio del Toro), un maestro de artes marciales, lo hará todo por recuperarla y ponerla a salvo.

‘Taylor Swift The Eras Tour The final Show’– Disney+

La docuserie ‘Taylor Swift| The Eras Tour| The End of an Era’ relata en seis episodios, todo lo que sucedió tras bambalinas en The Eras Tour, los testimonios del entorno de la artista y sus sentimientos durante la histórica gira. Incluye, además, detalles inéditos de la filmación de ‘TAYLOR SWIFT |THE ERAS TOUR|THE FINAL SHOW’. La película, filmada en el último show de la gira, en Vancouver (Columbia Británica), contó con la dirección de Glenn Weiss.

‘MacGruber’- Universal+

MacGruber (Will Forte) sale de la cárcel después de diez años de reclusión. Ahora que está libre tiene la gran misión de derrotar a Enos Queeth (Billy Zane), un villano con quien tiene una cuenta pendiente, pues asesinó a su madre. El particular héroe debe impedir que el malévolo personaje cumpla una terrible amenaza contra Estados Unidos. En su trabajo no está solo, Dixon Piper (Ryan Philippe) y Vicki St. Elmo (Kristen Wiig) lo acompañan en su ‘misión’.

‘Ángeles inesperados’- Prime Video

Esta historia, inspirada en hechos reales, narra la lucha de Sharon Stevens (Hilary Swank), una peluquera de Louisville (Kentucky) que logra movilizar a un pueblo para ayudar a Ed Schmitt (Alan Ritchson), un viudo que lucha por la vida de su hija Michelle, pero una tormenta de nieve amenaza con arruinar sus planes. Con Nancy Travis, Emily Mitchell y Amy Acker.

‘Aviones, trenes y árboles de Navidad’- Lifetime

Kayley Cooper (Kathryn Davis) es organizadora de eventos y Brett Matthews (Oliver Renaud), un agente deportivo. Al terminar un evento e intentar tomar un vuelo a Nueva York para regresar a casa por las fiestas, se encuentran con que una tormenta de nieve arruina sus planes. Los dos profesionales se unen para lograr el objetivo de viajar, pero la magia navideña del lugar empieza a atraerlos.

‘El precio de la historia’– A&E

En el episodio de este sábado, titulado ´La horda de oro y plata’, Rick Harrison revisa algunas monedas que llegan a su negocio provenientes de Kentucky y Chum investiga un reloj muy particular y además intenta hacer un trato con alguien que llega con una batería.