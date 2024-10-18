Polémica despedida de Lady Noriega, la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos’

Lady Noriega, reconocida actriz y cantante, se convirtió en la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’, en una gala marcada por una amplia diferencia en los porcentajes de votación. Su salida se dio en medio de una semana de doble eliminación dentro del reality.

De acuerdo con los resultados revelados en la emisión, la participante con mayor respaldo del público fue Alexa Torrex, quien obtuvo el 37,09 % de los votos. Le siguieron Juanda Caribe con 25,55 %, Alejandro Estrada con 14,32 %, Yuli Ruiz con 11,36 %, Valentino Lázaro con 5,14 % y Campanita con 4,82 %. En contraste, Noriega apenas alcanzó el 1,71 %, el porcentaje más bajo de la placa, lo que selló su salida del programa.

La discusión de Lady Noriega con Alejandro Estrada en el brunch de eliminación

Su eliminación llegó después de varias horas agitadas dentro de la casa. Durante el tradicional brunch previo a la gala, la artista protagonizó un fuerte cruce con Alejandro Estrada, uno de los actores más reconocidos dentro del grupo de competidores. La conversación subió de tono cuando Noriega lo acusó de tergiversar situaciones dentro del juego.

“Cuando le conviene viene y voltea las cosas como le da la gana, me partiste la papaya diciéndome que le había dado papaya y después vino y tergiversó acá la cosa, entonces dije que a este man era mejor no hablarle porque qué susto que sea tan doble cara”, expresó Noriega durante la discusión.

Estrada respondió a los señalamientos intentando matizar el enfrentamiento, aunque reconoció parte de lo que ella le reclamaba. “Lo de doble cara te lo aceptó, más allá de criticarte; pero yo lo decía por el hecho que caí en tu juego, yo tengo muy claro el mío, pero siento que no tergiversé nada”, contestó Alejandro Estrada.

Sin embargo, el brunch no fue el único momento tenso para la artista. Durante la misma dinámica también tuvo un intercambio con Alexa Torrex, con quien ya venía acumulando diferencias dentro de la convivencia. En la conversación, Noriega cuestionó algunas actitudes y comentarios de la creadora de contenido, lo que generó un ambiente incómodo entre los demás participantes y evidenció el distanciamiento entre ambas.

Las fricciones entre las dos participantes terminaron teniendo un efecto directo en el juego. Tras conocerse su eliminación, Lady Noriega tuvo que tomar la decisión de dejar a un compañero nominado de manera directa para la siguiente placa, y eligió precisamente a Alexa Torrex.

