Polémico cruce entre ‘Guajira’ y Carmen Villalobos en ‘Top Chef VIP’ ¿Cuál fue el motivo?

‘Guajira’, nombre con el que se conoce a Kelly Ríos desde su participación en el ‘Desafío’, es una de las celebridades que compiten en la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’, el reality culinario de Telemundo. La colombiana comparte competencia con otras 19 figuras bajo la conducción de Carmen Villalobos, quien ha estado al frente del programa desde su primera temporada.

Precisamente entre ambas colombianas se produjo un intercambio que llamó la atención de los televidentes durante uno de los recientes episodios. Kelly cuestionó el protagonismo que, desde su percepción, ha tenido la gastronomía mexicana en algunos de los retos del programa, mientras Carmen intervino para explicar la propuesta del concurso. La conversación generó comentarios en redes sociales y fue calificada por algunos espectadores como un momento polémico e inesperado.

¿Qué pasó entre ‘Guajira’ y Carmen Villalobos en ‘Top Chef VIP’?

El momento ocurrió cuando Kelly Ríos manifestó su inconformidad por la presencia de la cocina mexicana en los desafíos y planteó que el programa podría abrir espacio a otras tradiciones gastronómicas. La participante preguntó directamente si en algún momento llegarían chefs y jueces de otros países.

“¿De pronto va a venir un chef colombiano o español o puertorriqueño, con jueces también de nuestros países, a ver si de pronto también explotamos algo?”, cuestionó ‘Guajira’ ante las cámaras. Luego, insistió con una pregunta que terminó convirtiéndose en el centro de la conversación: “¿O solo México?”.

La intervención provocó una respuesta inmediata de Carmen Villalobos, quien explicó que la competencia no está limitada a una sola gastronomía. “Yo entiendo la frustración que están sintiendo y el sentir como que es México, pero en los diferentes retos a lo largo de la competencia tenemos muchos tipos de cocina”, respondió la presentadora.

El intercambio no terminó allí. Athenea Pérez, modelo española y una de las participantes de la temporada, respaldó la posición de Kelly y expresó su frustración por la dinámica de la competencia. “No puede ser que la mayoría de nosotros nunca gane nada. Bueno pues ya mandarnos a nuestra casa y ya está, nos vamos del programa, no pasa nada”, manifestó.

Las palabras de Kelly generaron opiniones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos respaldaron su cuestionamiento sobre el protagonismo de la cocina mexicana, otros señalaron que ‘Top Chef VIP’ ha presentado diferentes tradiciones gastronómicas durante la competencia.

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