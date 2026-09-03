¿Por qué el coyote no habla? Esta es la curiosa razón del silencio de la caricatura animada

Las trampas, los productos de ACME y los constantes accidentes que siempre parecen jugarle en contra al coyote ha acompañado a varias generaciones en su infancia con los Looney Tunes. Sin embargo, la serie animada ha tenido un detalle que, seguramente, para muchos ha pasado inadvertido: el coyote no habla cuando intenta atrapar al correcaminos. A diferencia de otros personajes de la franquicia, su historia se narra principalmente a través de sus expresiones, sus movimientos y, sobre todo, de sus frustrados intentos por alcanzar su meta.

Esta es la razón por la que el coyote no habla en los ‘Looney Tunes’

Aunque a primera vista podría parecer solo una característica de la animación, hay una historia detrás del personaje que le otorga un significado mucho más profundo a su silencio.

La respuesta se revela en uno de los episodios que exploran la historia del personaje. En esta escena, se observa al coyote cuando era niño junto a su padre. Mientras comparten ese momento, su progenitor le habla sobre el correcaminos y la importancia que tiene esta presa para su manada. El joven coyote encuentra la imagen del ave en un libro y pronuncia su nombre. Pero su padre, al instante, lo interrumpe y le hace una petición especial: debe guardar silencio hasta que logre atrapar al correcaminos. El pequeño coyote acepta el reto y, desde ese momento, su meta no solo se convierte en conseguir alimento, sino también en demostrar su capacidad y ganar reconocimiento dentro de su manada cumpliendo la promesa que le hizo a su padre.

La relación entre estos dos personajes siempre ha estado marcada por una dinámica particular: el coyote persigue al correcaminos, y este último siempre logra escapar. El mamífero no escatima en esfuerzos y utiliza todo tipo de estrategias para atrapar a su presa: desde trampas ingeniosas hasta productos de ACME. Para él cualquier recurso es válido para intentar detener a la veloz ave. Sin embargo, el desenlace suele ser el mismo: el correcaminos siempre termina escapándose y el coyote acaba pagando las consecuencias de sus propios planes fallidos. Esa repetición es precisamente lo que ha hecho que esta pareja se convierta en una de las más queridas de Looney Tunes.

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¿El coyote habla o logra atrapar al correcaminos en ‘Coyote vs. Acme’?

En la película Coyote vs. Acme, estrenada el pasado 27 de agosto, el coyote sigue sin hablar. A pesar de que la trama lo sitúa en medio de un juicio, donde se podría esperar a que diera su propio testimonio, los creadores optaron por mantener una de sus características más icónicas. Wile E. Coyote se expresa a través de sus gestos, expresiones, acciones y carteles, sin transformarse en un personaje que hable demasiado.