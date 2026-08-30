Premios Bravo 2026: listado completo de actores, actrices y producciones ganadoras

Los Premios Bravo celebraron este sábado 29 de agosto su tercera edición con una gala realizada en el Teatro Colón de Bogotá. La ceremonia, organizada por la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA), reunió a artistas, creadores, nominados y profesionales del sector para reconocer el trabajo realizado en las artes vivas y el audiovisual colombiano.

La entrega buscó destacar tanto las interpretaciones y producciones recientes como las trayectorias que han dejado una huella en la cultura y el oficio actoral del país.

Para los Premios Bravo 2026 se anunciaron 30 reconocimientos distribuidos en tres grandes categorías: Artes Vivas, Audiovisual y Legado. Entre los premios se incluyeron reconocimientos a elencos, actuaciones protagónicas y de reparto, producciones regionales, series web y actuaciones de voz, mientras que la categoría Legado estuvo dedicada a distinguir trayectorias y obras que permanecen en la memoria cultural del país.

Lista completa de ganadores de los Premios Bravo 2026

Entre los nombres que se destacaron durante la premiación está Vicky Hernández, quien recibió dos reconocimientos: Actriz Protagónica Regional por ‘Sin Justa Causa’ y Actriz Serie Web por ‘Entre Panas’.

También hubo producciones que acumularon más de un premio. ‘Sin Justa Causa’, por ejemplo, obtuvo reconocimientos en las categorías de Actriz Protagónica Regional, Actriz de Reparto Regional y Actor de Reparto Regional, mientras que ‘Cosiaca’ ganó como Elenco Serie Regional y le dio el premio a Actor Protagónico Regional a Jhon Alex Toro.

La lista también incluye nombres reconocidos de la actuación colombiana, como Paola González, José Restrepo, Cony Camelo, Carlos Manuel Vesga, Marcela Benjumea, Jairo Camargo, Jenny Lara y Lucho Velasco.

En Legado, uno de los reconocimientos fue para Alberto Saavedra por su trayectoria, mientras que ‘Labio de Liebre’ fue distinguida como Obra que vive en el tiempo.

Aquí el listado completo de los ganadores de los Premios Bravo 2026:

Elenco Audiovisual

‘Estado de Fuga 1986’

‘María la Caprichosa’

‘Que el Cielo nos Perdone’

‘Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios’

‘Noviembre’

Elenco Serie Web

‘Entre Panas 4’

‘Guillermo Entre Comillas’

‘Rumbos Cruzados’

Elenco Serie Regional

‘Sin Justa Causa’

‘Cosiaca’

‘Milo y Yo’

‘La Voz del Pueblo’

‘Lucho Matacho’

Actriz protagónica Audiovisual

Viña Machado

Francisca Estévez

Diana Wiswell

Essined Aponte

Paola González, por ‘María La Caprichosa’

Actor protagónico Audiovisual

Nelson Camayo

Felipe Londoño

John Alex Castillo

Andrés Parra

José Restrepo

Actriz de reparto Audiovisual

Carolina Cuervo

Bárbara Perea

Cony Camelo , por ‘Simplemente Alicia’

Constanza Hernández

Juanita Molina

Actor de reparto Audiovisual

Julián Zuluaga

Rafael Zea

Carlos Manuel Vesga , por ‘Pluriblus’

Sebastián Gaitán

Mateo Galvis

Actriz Protagónica Regional

Victoria Hernández , por ‘Sin Justa Causa’

Carmenza González

Mónica Giraldo

Bárbara Perea

Margoth Velásquez

Actor Protagónico Regional

Biassini Segura

John Alex Toro , por ‘Cosiaca’

Juan Camilo Castillo

Nicolás Santa

Mario Jurado

Actriz de Reparto Regional

Camila Durán

Aura Helena Prada

Margalida Castro , por ‘Sin Justa Causa’

María Cristina Pimiento

Alma Rodríguez

Actor de Reparto Regional

Marco Antonio López , por ‘Sin Justa Causa’

Daniel Castaño

Yerena

Germán Escallón

Mario Ruiz

Actriz Serie Web

Kimberly Reyes

Victoria Hernández , por ‘Entre Panas’

Ana María Orozco

Mariana Garzón

Irene Esser

Actor Serie Web

Fernando Arévalo , por ‘Rumbos Cruzados’

Alejandro Aguilar

Julián Caicedo

Emmanuel Esparza

Manolo Cardona

Actriz de Voz

Juliana Vargas

Zonia Rocha , por ‘Kaia, El reino de los sueños’

Daniela Sierra

Sofi Hueso

Rocío Bermúdez

Actor de Voz

Danilo Opayome

Danilo Opayome

Jorge Castellanos

Miguel Prada , por ‘Emergencia Radioactiva’

Felipe Aguilar

Elenco Artes Vivas

‘¿Quién ama a Martha Lara?’

‘Murmuria’

‘La Suite del Despertar’

‘El Padre’

‘Continental’

Actriz/Actor Revelación

Martina Toro

Daniela Cristo Mantilla

Emiliano Pernía

Pablo Damiano Pimentel

Mateo Galvis

Actriz protagónica Artes Vivas

Marcela Valencia

Reina Sánchez

Laura García

Marcela Benjumea

Marcela Mar

Actor protagónico Artes Vivas

Rafael Zea

Jairo Camargo

Jorge Iván Rico

Julián Zuluaga

Johan Velandia

Actriz de reparto Artes Vivas

Laura Junco

Judith Segura

Derly Neira

Jenny Lara

Ana María Aguilera

Actor de reparto Artes Vivas

Carlos Manuel Vesga

Lucho Velasco

Camilo Vargas

Ernesto Benjumea

Tomás Marín

Actuación Región

Susana Uribe

Beatriz Ramírez

Mairon Orjuela

Alfredo Mejía Vélez

Manuel Aguirre

Actuación Física

Diana Vivas

Daniel Baena

Mariana Barajas

Dúo Holly y Alina

Juan Coronado

Actuación Integral

Juliana Herrera

Camilo Colmenares

Juanita Delgado

Tito

Sofía Huertas

Actriz/Actor Comedia

Jenny Lara

Marcela Benjumea

Juliana Herrera

Juan Tarquino

Fernando Arévalo

Elenco Gran Formato

‘Las Carreras de mi Padre’

‘Perderse (Una visita a La Vorágine)’

‘El Secreto de Ana Nieves’

‘Medea’

‘Arquitectura de un Vacío’

Teatro Incluyente

‘Solo Cuando Tengo Frío’

‘Un Pez Perro en la Ciudad’

‘Barajando el Destino’

‘Concierto para Delinquir: El Musical’

‘Yo Soy, el Juzgado de los Mociones’

Actriz/Actor trayectoria

Gloria Gómez

Rebeca López

Laura García

Alberto Saavedra

Marco Antonio López

Jorge Cao

Obra que vive en el tiempo

‘País Paisa’

‘Las Tres Preguntas del Diablo’

‘Enamorado’

‘Los Espíritus Lúdicos’

‘Ni Mierda Pal Perro’

‘Labio de Liebre’

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí