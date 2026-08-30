Premios Bravo 2026: listado completo de actores, actrices y producciones ganadoras

Los Premios Bravo celebraron este sábado 29 de agosto su tercera edición con una gala realizada en el Teatro Colón de Bogotá. La ceremonia, organizada por la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA), reunió a artistas, creadores, nominados y profesionales del sector para reconocer el trabajo realizado en las artes vivas y el audiovisual colombiano.
La entrega buscó destacar tanto las interpretaciones y producciones recientes como las trayectorias que han dejado una huella en la cultura y el oficio actoral del país.
Para los Premios Bravo 2026 se anunciaron 30 reconocimientos distribuidos en tres grandes categorías: Artes Vivas, Audiovisual y Legado. Entre los premios se incluyeron reconocimientos a elencos, actuaciones protagónicas y de reparto, producciones regionales, series web y actuaciones de voz, mientras que la categoría Legado estuvo dedicada a distinguir trayectorias y obras que permanecen en la memoria cultural del país.
Lista completa de ganadores de los Premios Bravo 2026
Entre los nombres que se destacaron durante la premiación está Vicky Hernández, quien recibió dos reconocimientos: Actriz Protagónica Regional por ‘Sin Justa Causa’ y Actriz Serie Web por ‘Entre Panas’.
También hubo producciones que acumularon más de un premio. ‘Sin Justa Causa’, por ejemplo, obtuvo reconocimientos en las categorías de Actriz Protagónica Regional, Actriz de Reparto Regional y Actor de Reparto Regional, mientras que ‘Cosiaca’ ganó como Elenco Serie Regional y le dio el premio a Actor Protagónico Regional a Jhon Alex Toro.
La lista también incluye nombres reconocidos de la actuación colombiana, como Paola González, José Restrepo, Cony Camelo, Carlos Manuel Vesga, Marcela Benjumea, Jairo Camargo, Jenny Lara y Lucho Velasco.
En Legado, uno de los reconocimientos fue para Alberto Saavedra por su trayectoria, mientras que ‘Labio de Liebre’ fue distinguida como Obra que vive en el tiempo.
Aquí el listado completo de los ganadores de los Premios Bravo 2026:
Elenco Audiovisual
- ‘Estado de Fuga 1986’
- ‘María la Caprichosa’
- ‘Que el Cielo nos Perdone’
- ‘Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios’
- ‘Noviembre’
Elenco Serie Web
- ‘Entre Panas 4’
- ‘Guillermo Entre Comillas’
- ‘Rumbos Cruzados’
Elenco Serie Regional
- ‘Sin Justa Causa’
- ‘Cosiaca’
- ‘Milo y Yo’
- ‘La Voz del Pueblo’
- ‘Lucho Matacho’
Actriz protagónica Audiovisual
- Viña Machado
- Francisca Estévez
- Diana Wiswell
- Essined Aponte
- Paola González, por ‘María La Caprichosa’
Actor protagónico Audiovisual
- Nelson Camayo
- Felipe Londoño
- John Alex Castillo
- Andrés Parra
- José Restrepo
Actriz de reparto Audiovisual
- Carolina Cuervo
- Bárbara Perea
- Cony Camelo, por ‘Simplemente Alicia’
- Constanza Hernández
- Juanita Molina
Actor de reparto Audiovisual
- Julián Zuluaga
- Rafael Zea
- Carlos Manuel Vesga, por ‘Pluriblus’
- Sebastián Gaitán
- Mateo Galvis
Actriz Protagónica Regional
- Victoria Hernández, por ‘Sin Justa Causa’
- Carmenza González
- Mónica Giraldo
- Bárbara Perea
- Margoth Velásquez
Actor Protagónico Regional
- Biassini Segura
- John Alex Toro, por ‘Cosiaca’
- Juan Camilo Castillo
- Nicolás Santa
- Mario Jurado
Actriz de Reparto Regional
- Camila Durán
- Aura Helena Prada
- Margalida Castro, por ‘Sin Justa Causa’
- María Cristina Pimiento
- Alma Rodríguez
Actor de Reparto Regional
- Marco Antonio López, por ‘Sin Justa Causa’
- Daniel Castaño
- Yerena
- Germán Escallón
- Mario Ruiz
Actriz Serie Web
- Kimberly Reyes
- Victoria Hernández, por ‘Entre Panas’
- Ana María Orozco
- Mariana Garzón
- Irene Esser
Actor Serie Web
- Fernando Arévalo, por ‘Rumbos Cruzados’
- Alejandro Aguilar
- Julián Caicedo
- Emmanuel Esparza
- Manolo Cardona
Actriz de Voz
- Juliana Vargas
- Zonia Rocha, por ‘Kaia, El reino de los sueños’
- Daniela Sierra
- Sofi Hueso
- Rocío Bermúdez
Actor de Voz
- Danilo Opayome
- Danilo Opayome
- Jorge Castellanos
- Miguel Prada, por ‘Emergencia Radioactiva’
- Felipe Aguilar
Elenco Artes Vivas
- ‘¿Quién ama a Martha Lara?’
- ‘Murmuria’
- ‘La Suite del Despertar’
- ‘El Padre’
- ‘Continental’
Actriz/Actor Revelación
- Martina Toro
- Daniela Cristo Mantilla
- Emiliano Pernía
- Pablo Damiano Pimentel
- Mateo Galvis
Actriz protagónica Artes Vivas
- Marcela Valencia
- Reina Sánchez
- Laura García
- Marcela Benjumea
- Marcela Mar
Actor protagónico Artes Vivas
- Rafael Zea
- Jairo Camargo
- Jorge Iván Rico
- Julián Zuluaga
- Johan Velandia
Actriz de reparto Artes Vivas
- Laura Junco
- Judith Segura
- Derly Neira
- Jenny Lara
- Ana María Aguilera
Actor de reparto Artes Vivas
- Carlos Manuel Vesga
- Lucho Velasco
- Camilo Vargas
- Ernesto Benjumea
- Tomás Marín
Actuación Región
- Susana Uribe
- Beatriz Ramírez
- Mairon Orjuela
- Alfredo Mejía Vélez
- Manuel Aguirre
Actuación Física
- Diana Vivas
- Daniel Baena
- Mariana Barajas
- Dúo Holly y Alina
- Juan Coronado
Actuación Integral
- Juliana Herrera
- Camilo Colmenares
- Juanita Delgado
- Tito
- Sofía Huertas
Actriz/Actor Comedia
- Jenny Lara
- Marcela Benjumea
- Juliana Herrera
- Juan Tarquino
- Fernando Arévalo
Elenco Gran Formato
- ‘Las Carreras de mi Padre’
- ‘Perderse (Una visita a La Vorágine)’
- ‘El Secreto de Ana Nieves’
- ‘Medea’
- ‘Arquitectura de un Vacío’
Teatro Incluyente
- ‘Solo Cuando Tengo Frío’
- ‘Un Pez Perro en la Ciudad’
- ‘Barajando el Destino’
- ‘Concierto para Delinquir: El Musical’
- ‘Yo Soy, el Juzgado de los Mociones’
Actriz/Actor trayectoria
- Gloria Gómez
- Rebeca López
- Laura García
- Alberto Saavedra
- Marco Antonio López
- Jorge Cao
Obra que vive en el tiempo
- ‘País Paisa’
- ‘Las Tres Preguntas del Diablo’
- ‘Enamorado’
- ‘Los Espíritus Lúdicos’
- ‘Ni Mierda Pal Perro’
- ‘Labio de Liebre’
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