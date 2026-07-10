Premios Macondo 2026: fecha, presentadores, dónde ver y otras novedades de la gala

La Academia Colombiana de Cine comenzó a revelar los primeros detalles de los Premios Macondo 2026, la ceremonia que cada año reconoce lo más destacado de la industria cinematográfica nacional. La próxima edición llegará con varios cambios enfocados en ampliar el alcance del evento y acercar las producciones colombianas a un mayor número de espectadores.

Además de anunciar quiénes estarán al frente de la gala y la ciudad que recibirá la ceremonia, la organización confirmó una estrategia para que el público pueda acceder a varias de las películas nominadas antes de la entrega de los galardones. La edición también incluirá reconocimientos especiales a dos figuras que han dejado huella en el desarrollo del cine colombiano.

¿Cuándo y cómo ver los Premios Macondo 2026?

La ceremonia se realizará el 1 de noviembre en Cali, ciudad que será la anfitriona de la celebración del cine colombiano. La gala contará con la conducción de los actores Juana Acosta y Manolo Cardona, quienes han desarrollado buena parte de sus carreras tanto en Colombia como en producciones internacionales.

Una de las principales novedades será la ampliación de la transmisión del evento. Además de emitirse por las señales internacionales de TNT y HBO Max, la ceremonia podrá verse en vivo a través de los ocho canales regionales de televisión pública del país. A esto se suma la plataforma DITU, que también hará parte de la cobertura de esta edición.

Como parte de esa estrategia para acercar el cine colombiano a nuevas audiencias, durante septiembre y octubre los canales regionales y DITU incluirán en su programación varias de las películas nominadas. De esta manera, el público tendrá la posibilidad de conocer algunas de las producciones aspirantes a los galardones antes de que se anuncien los ganadores.

Los reconocimientos a Sergio Cabrera y Carlos Congote en los Premios Macondo 2026

La Academia Colombiana de Cine también confirmó los reconocimientos honoríficos de este año. El Premio Macondo de Honor será entregado al director, guionista y productor Sergio Cabrera, cuya trayectoria incluye películas como ‘La estrategia del caracol’, ‘Golpe de estadio’ y ‘Perder es cuestión de método’, además de producciones televisivas como ‘Escalona’ y ‘La Pola’.

Por otra parte, el Premio Macondo a los Oficios del Cine será para Carlos Congote, empresario y gestor audiovisual reconocido por su trabajo durante más de cuatro décadas en el fortalecimiento de los oficios técnicos de la industria. De acuerdo con la organización, desde Congo Films ha impulsado la formación de profesionales y participado en cientos de producciones, contribuyendo al crecimiento del sector audiovisual colombiano.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí