Primer tráiler de ‘Shrek 5’ reveló nuevas pistas de la historia y de su fecha de estreno

Tras años de expectativa, este 16 de junio fue lanzado oficialmente el primer tráiler de ‘Shrek 5′, la nueva entrega de la popular franquicia de DreamWorks que marcará el regreso del ogro más famoso del cine tras más de una década de ausencia en la pantalla grande.

El adelanto permitió ver de nuevo a Shrek, Fiona, Burro y otros personajes clásicos, además de ofrecer un primer vistazo a la familia que formaron los protagonistas desde los acontecimientos de la cuarta película.

El lanzamiento del avance también volvió a poner sobre la mesa una de las principales discusiones que rodean a la producción desde que fue anunciada: el cambio en el estilo de animación. Aunque los personajes conservan los rasgos que los hicieron reconocibles para varias generaciones, la nueva propuesta visual presenta diseños más estilizados, expresiones faciales más marcadas y una estética diferente a la que caracterizó a las cuatro entregas anteriores.

¿Qué revela el primer adelanto de Shrek 5?

A diferencia de otros avances que suelen anticipar el conflicto principal de la historia, el primer tráiler de ‘Shrek 5′ optó por mostrar apenas algunas pinceladas de la nueva aventura sin revelar quién será el antagonista ni cuál será el problema central que deberán enfrentar los protagonistas.

Lo que sí queda claro es que la historia volverá a centrarse en la familia de Shrek y Fiona. El adelanto muestra a sus tres hijos ya crecidos, dejando atrás la etapa de bebés que el público conoció en ‘Shrek Forever After’ (2010). Además, revela que los protagonistas abandonarán la tranquilidad de su pantano para embarcarse en una nueva aventura.

El tráiler también confirma el regreso de figuras clásicas que acompañaron a Shrek en anteriores películas. Personajes como Pinocho y Jengibre vuelven a aparecer, lo que refuerza la conexión con las entregas previas y apostando por la nostalgia de quienes crecieron con la saga.

El anuncio de DreamWorks dejó en evidencia que la película volverá a contar con las voces originales de Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona y Eddie Murphy como Burro. De hecho, la continuidad del elenco ha sido uno de los aspectos más celebrados por los seguidores de la franquicia desde que se confirmó el proyecto.

En cuanto a la fecha de estreno, por ahora el estudio únicamente confirmó que ‘Shrek 5′ llegará a los cines en 2027.

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