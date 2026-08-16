¿Qué hacían en Colombia David Bisbal, Kate del Castillo y otros extranjeros cuando tembló?

El lunes 10 de agosto los colombianos comenzaron la semana con un terremoto de 7, 4, de magnitud y aunque los expertos han mencionado que la ruptura de placa que derivó en el movimiento duró 12,5 segundos, el sismo se sintió por mucho más tiempo.

Posterior a la tragedia, que adquirió connotación de terremoto y fue declarada desastre nacional por el gobierno, algunos artistas extranjeros comenzaron a compartir cómo vivieron el momento y expresaron los instantes de angustia que sintieron.

Para muchos cibernautas estas publicaciones resultaron sorpresivas, ya que ignoraban que hubiera tanta celebridad de la región en el país que no estaba anunciada para presentación o concierto en el caso de los cantantes.

El terremoto de alguna manera también evidenció algo que lleva tiempo mencionándose: Colombia es epicentro importante de la industria audiovisual latinoamericana. Esa es la razón por la cual hay bastante talento extranjero en el país.

‘Operación Triunfo’ y ‘Top Chef’ en Bogotá

En el momento del terremoto por ejemplo. El reality ‘Operación Triunfo USA’ entraba en su etapa final de grabación. Este formato se grabó en su totalidad en el país, más exactamente en los estudios RCN. De ahí que el español David Bisbal que estará de concierto en Bogotá estuviera en la ciudad. Bisbal fungió como jurado en el formato, que justamente en su episodio final mencionó su solidaridad con el país por lo ocurrido y agradeció la hospitalidad del equipo de producción que trabajó.

En redes sociales circularon imágenes del momento exacto del sismo, que también sorprendió a los finalistas del reality que fueron rápidamente evacuados de la casa estudio.

De igual manera, otros personajes como Laura Flores, Lupillo Rivera y Ninel Conde, conocida como ‘El Bombón Asesino’ compartieron el susto que se llevaron por el suceso. También en los estudios de RCN se lleva a cabo la grabación de ‘Top Chef’, el reality culinario de Telemundo que conduce Carmen Villalobos.

Otra celebridad que mencionó lo ocurrido fue Aylín Mujica, la actriz cubana que recientemente se enteró de la muerte de su hijo mayor, Mauro, mientras grababa el mencionado formato y para el día del terremoto ya estaba de regreso en el país. Mujica recibía la visita de su hija Violeta, quien vive en Miami.

Pero no se trata solo de estos dos proyectos. La serie ‘Doc’ de Netflix, que cuenta con los estelares de Juan Pablo Medina y Stephanie Cayo, aunque está ambientada en México y todo parece transcurrir en la capital azteca, en realidad se rueda en Bogotá.

Otra producción cuya realización ocurre en el país es la nueva temporada de ‘La reina del Sur’, de ahí que Kate del Castillo apareció en redes , junto al santandereano Lincoln Palomeque solidarizándose con los colombianos e invitando a apoyar a quienes resultaron afectados.

Anteriormente otras producción como la serie de Prime Video y BCC The Night Manager, en su temporada 2, estuvo grabando en el país y por ello su protagonista Tom Hiddleston, famosos como Lockie en el Universo Marvel estuvo en Medellín.

Anteriormente Mark Wahlberg y Lauren Cohan estuvieron en varios puntos de Bogotá grabando la película ‘Milla 22’.

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