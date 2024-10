‘Lo sé todo’ llegó a su fin. Presentadores lloran su salida del aire: “nos duele”

Después de varios rumores, se confirmó que Lo sé todo, del Canal 1, salió del aire. Los presentadores anunciaron en medio de lágrimas que hoy fue la última emisión del programa. “Gracias por recibirnos y acompañarnos durante casi siete años. Su apoyo ha sido invaluable para nosotros. Hemos sido un canal de conexión importante y hemos contribuido a la industria durante todos estos años”, mencionó el presentador Ariel Osorio.

Te puede interesar: Presentador de ‘Lo sé todo’ se despidió del programa: “Será lo mejor”

Así se despidieron los presentadores de ‘Lo sé todo’

Alejandra Serje, quien también estuvo por varios años en el programa de entretenimiento, no pudo ocultar las lágrimas. A través de su cuenta de Instagram, publicó un emotivo video mostrando cómo fue su último día en el programa. “Tengo tusa, me siento muy triste, pero hay cosas que se nos salen de control. He visto muchos blogs del primer día de trabajo, pero no del último día. Hoy la vida nos da un giro”, dijo.

Durante la emisión al aire, agregó: “No es fácil este momento tan complicado para nosotros. Quiero agradecer a todos los televidentes que han estado con nosotros durante este tiempo. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos”.

Televidentes lamentan el final de ‘Lo sé todo’

A través de las redes sociales, televidentes y usuarios de internet han expresado su tristeza por la terminación del programa que alegró las tardes de muchos con la información del entretenimiento.

“Un abrazo para todos, un programa que llevo en mi corazón, gracias, gracias, gracias por alegrarnos las tardes y permitir que lleváramos nuestros talentos a este programa que me hizo feliz muy feliz”, “qué triste que se acabe así de la nada, es el mejor programa del canal”, “acabaron con uno de los mejores programas de entretenimiento en las tardes”, “muchas bendiciones ojalá la podamos volver a ver en otro canal”, “qué pesar, un buen programa y unos excelentes presentadores, gracias por alegrarnos las tardes”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

¿Qué pasó con ‘Lo sé todo’?

Se ha especulado mucho sobre los motivos que llevaron al Canal 1 a sacar del aire a Lo sé todo. En redes sociales se ha dicho que, supuestamente, no estaba generando el rating esperado. Vea consultó a una de las periodistas del programa, quien reveló la razón por la cual fue emitido por última vez el proyecto televisivo. “Porque Canal 1 fue comprado por el grupo Prisa y Caracol Radio llega con los proyectos de ellos mismos”.