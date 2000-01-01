El mundo de las estrellas

Noticias de Que Tanto Sabe De La Odisea Este Juego De Rol Pondra A Prueba Su Ingenio

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Odiseo: Rumbo a Ítaca

Odiseo: Rumbo a Ítaca

Navega sobre las olas místicas del mar Mediterráneo de vuelta a tu hogar

Progreso: 0 / 8

Ayuda a Odiseo a saltar sobre las crestas de las olas y regresar a su patria. En tu travesía deberás superar 8 barreras mitológicas respondiendo correctamente las preguntas clásicas.

🎮 Cómo Jugar:

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