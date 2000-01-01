Navega sobre las olas místicas del mar Mediterráneo de vuelta a tu hogar
Ayuda a Odiseo a saltar sobre las crestas de las olas y regresar a su patria. En tu travesía deberás superar 8 barreras mitológicas respondiendo correctamente las preguntas clásicas.
Tu nave ha naufragado en los profundos abismos del océano...
¡Gloria al astuto héroe! Has superado con maestría todas las inclemencias del mar y los misterios divinos. Penélope te da la bienvenida a casa.
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