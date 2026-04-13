Querido presentador de RCN se despidió del canal: “Fui feliz”

Este viernes el programa ‘Mañana Express’ emitió su último episodio como espacio independiente y a partir del martes será parte de ‘Noticias RCN’. Este cambio implicará que el personal que trabajó en el mencionado programa ya no estará. Justamente uno de los periodistas y presentadores del programa que ahora será una amplia sección del informativo, se despidió de los televidentes con un emotivo mensaje.

Santiago Vargas subió a sus redes un video en el que comenzó diciendo: “Si, se acaba ‘Mañana Express’... Este video es para agradecer a la gente que esta aquí, la que me sigue y a la gente que llegó, a la que fue mi casa durante casi cuatro años, al canal RCN, por todo este tiempo porque fui feliz, fui muy feliz y de hecho lo soy”, mencionó el comunicador que se mostró optimista.

Santiago Vargas de ‘Mañana Express’ se despidió agradecido

“Hoy en día solo siento gratitud y tranquilidad con el trabajo hecho… para que no haya especulaciones ni chimes, esta etapa de ‘Mañana Express’ se acaba, pero continua otra con otro grupo de profesionales y la vida me dio la oportunidad de conocer", puntualizó sobre el nuevo rumbo del espacio que se integra al noticiero.

“Hoy puedo decir que le cumplí a Santiago, a ese niño que años que soñó con estar en el canal RCN, soñó con estar en esa pantalla y aunque el camino no ha sido fácil, siento gratitud, todo lo que viví hasta el momento era necesario y porque finalmente siempre por mi habló mi trabajo”.

Luego agradeció a Ana Karina Soto por haberle enseñado eso: “que tu trabajo siempre hable por ti y eso hice, el canal me dio la oportunidad de ser yo”.

Reiteró su agradecimiento con la señal y dijo que no sabe cuál será su destino laboral. “Estar tranquilo, seguir trabajando, conectado en redes sociales por aquí” y mencionó que contará en sus redes cuando tenga una oferta, al tiempo que mencionó cuanto ama estar en la televisión.

Al final, también envió un mensaje a quienes celebran que los proyectos se acaben: “un abrazo especial a la gente que se alegra porque con este tipo de noticias, con que se acaben los programas, un abrazo porque de verdad lo necesitan, toda esa energía no me llega, yo solo recibo bendiciones… Nos encontramos en el camino”.

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