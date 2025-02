¿Quién canta en la novela de Darío Gómez, de RCN? Es un joven abogado y músico

La serie ‘Darío Gómez, el rey del despecho’ de RCN cuenta la vida del desparecido músico antioqueño, que se convirtió en uno de los pioneros del género popular, que hoy vive un momento estelar en la industria discográfica.

Gómez, quien murió en el 2022, poseía una voz inigualable y sus letras no solo hablaban de amor, sino de la vida misma, los conflictos del ser humano y sus momentos vulnerables.

Canciones suyas como ‘Nadie es eterno en el mundo’ o ‘Sobreviviré’, se han convertido en verdaderos himnos de los colombianos.

En la serie es Diego Cadavid quien le da vida a su etapa de adulto cuando finalmente alcanza el éxito como músico. En pantalla, vemos al actor cantando sus éxitos, sin embargo no es él quien interpreta los temas.

Él es Sebastián Hoyos, la voz detrás de la serie de ‘Darío Gómez’

La voz que grabó los temas es la del joven tolimense, que este 18 de febrero cumplirá 25 años, Sebastián Hoyos. Vea habló con el artista que ahora lanza su propio trabajo musical y reveló que antes de dedicarse a la música soñaba con la política y hasta quiso ser presidente del país.

Fue en tiempos de pandemia donde Hoyos comenzó a subir videos de canciones conocidas y su contenido comenzó a viralizarse.

Sebastián Hoyos cumplirá 25 años este 18 de febrero. Reside en Bogotá, es abogado titulado y ahora está dedicado a la música Fotografía por: Cortesía

Antes de la pandemia y de empezar a ser exitoso en las plataformas cantando ¿a qué se dedicaba y cuáles eran sus sueños?

“La mayor parte de mi tiempo lo dedicaba al estudio de mi carrera universitaria, me gradué como abogado en el 2024. He tenido varios pasatiempos; la magia -fui alumno del Gustavo Lorgia-, la creación de videos sobre temas sociales de mi región, la pintura y hasta la política. Aplacé un semestre de la universidad para apoyar una campaña electoral en mi pueblo. Mi sueño era dedicarme a la política y ser alcalde, gobernador y hasta presidente de Colombia”.

Y su familia qué opinaba ¿lo apoyaba?

“Tengo una familia maravillosa. Siendo un niño, incentivaron mi creatividad en todo lo que se me ocurriera. Soñé con ser sacerdote, payaso, mago, torero, profesor, periodista, entre otros; en cada una de esas facetas me seguían el juego y me daban herramientas para que lo tomara muy en serio. Mis juguetes eran narices de payaso, sotanas, micrófonos y cámaras. Mis padres se preocuparon porque mis pasatiempos fueran cosas constructivas”.

¿Cómo terminó siendo la voz de Darío Gómez en la serie o quién lo animó a presentarse?

“Me di cuenta gracias a Santiago Sánchez, un amigo que hizo ‘Yo Me Llamo Darío Gómez’. Él y otras personas me recomendaron con la producción musical. Me llamaron a presentar una prueba con el fin de seleccionar la voz joven de Darío, solo siete capítulos. A la semana siguiente, me informaron que fui el elegido y querían mi voz para toda la novela. Fui por siete capítulos y participé en más de ochenta”

¿Qué canción cantó para ser la voz del ‘Rey del despecho’ en la serie?

“En la prueba me pusieron a cantar “Nadie es Eterno” y “Sobreviviré”.

¿Cómo fue el trabajo en la serie, es cierto que estuvo al lado del actor que personificó a Darío cuando él debía cantar?

“Mi participación fue en tres escenarios. Gran parte de mi voz se grabó en estudio para que después los actores hicieran fonomímica; otra parte, estuve con ellos en el set y grabamos de forma paralela la voz y la actuación. Creamos un vínculo bonito porque yo leía los labios del actor (Diego Cadavid) y él con su respiración marcaba el momento en el que yo debía empezar a cantar; y finalmente, fue necesario que yo volviera al estudio, y mirando escenas ya grabadas, metiera mi voz para corregir errores”.

Sebastián Hoyos, quien hace la voz de Darío Gómez en la serie no conoció al ‘rey del despecho’

¿Cuántas canciones en total grabó para la novela?

“Fueron cerca de cuarenta obras, no recuerdo cuántos temas exactamente2.

¿Conoció a Darío Gómez?

“Solo una vez lo vi en concierto y desde muy lejos. Mi frustración fue no haber podido compartir con el Maestro. Cuando falleció lloré como un niño. Tengo la satisfacción que él alcanzó a ver mis videos cantando, y le dijo a su hija Catalina que le gustaba como yo lo hacía. Darío Gómez es para mí un súper héroe; esta en mi vida diaria, pero no pude conocerlo”.

Hablemos de su carrera en solitario, ¿a qué le canta?

“Le canto a los sentimientos del pueblo que se conecta con la música de mis raíces colombianas y montañeras; sea con despecho, amor, esperanza, alegría o tristeza”.

¿En que está actualmente?

“Estoy trabajando en posicionar mi nombre entre los artistas populares colombianos y crear canciones que lleguen al corazón del público. Creando una estilo personal que refleje lo que es y representa Sebastian Hoyos , de la mano de mi Productor Yohan Úsuga , su sello Felinos Producciones y mi mánager John Mateus. Estamos preparando el remix de “Estamos los que somos”, una canción recibida muy bien por el público, y que conquistó el corazón de Jhon Alex Castaño”.

