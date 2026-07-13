¿Quién es Catherine Lagaʻaia, la protagonista de ‘Moana’, que superó a miles de actrices?

Esta semana se estrenó el live action de la historia de la joven navegante de Motunui, cinta para la que Disney hizo un impresionante trabajo, ya que implicó recrear el universo de las culturas del Pacífico.

Según la información oficial fueron más de 200 actores que trabajaron en la película que elaboró cerca de 2.000 vestidos y trabajó de la mano de artesanos y expertos culturales de la Polinesia.

En la cinta en la que Dwayne ‘La Roca’ Johnson regresa como Maui y también funge como productor, el rol estelar lo tiene Catherine Lagaʻaia como Moana.

Moana es una joven samoana hija de actor

Se trata de una joven samoana-australiana de 19 años cuyo talento deslumbró desde la prueba inicial el director Thomas Kail.

“Ella es alguien especial”, dijo Kail, sobre el talento de la joven que superó a “miles de candidatas”

Lagaʻaia creció en Sídney junto a su padre, actor de profesión, y su madre, Sandie, quien se desempeña como profesora de la ciudad. “La adolescencia más normal y corriente que jamás haya tenido”, mencionó en la infromación sobre ella que distribuyó a medios Disney, en la que contó que Moana fue su película animada favorita.

La actriz que tiene cinco hermanos y es la hija menor de Jay Laga’aia, famoso por papeles como el capitán Typho en las películas de ‘Star Wars: Episodio II- El ataque de los clones’ y ‘Episodio III- La Venganza de los Sith’, ya había trabajado como actriz en otras producciones locales. Estuvo en Las flores perdidas de Alice Hart, junto a Sigourney Weaver.

Cuando su nombre fue anunciado como el escogido para ser Moana en el 2024, la joven tenía 17 años y los polinesios celebraron que una actriz con arraigo en la región y respetuosa de la cultura fuera a encarnar a la protagonista de la película.

Tras el estreno mundial, hay que decir que Moana logró una discreta taquilla y no ha contado con el favor de la crítica.

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