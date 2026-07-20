‘Rafael Orozco, el ídolo’: fecha de estreno, elenco y más de la novela de Caracol Televisión

Con temas icónicos como La creciente, Solo para ti y El higuerón, Rafael Orozco se consolidó como uno de los grandes referentes del folclor vallenato. Su paso por el Binomio de Oro, la agrupación que fundó junto al acordeonero Israel Romero, representó un hito en el género. Allí, logró fusionar la tradición del género con un estilo más romántico y cercano al público.

Su trayectoria estuvo llena de éxitos, el cariño incondicional de sus seguidores y una historia personal que llamó la atención de sus fanáticos. Sin embargo, su voz se apagó el 11 de junio de 1992, cuando fue asesinado en Barranquilla. En 2012, 20 años después de su deceso, su historia llegó a la televisión con la novela de Caracol Televisión Rafael Orozco, el ídolo. Esta producción, que nuevamente será transmitida, muestra sus comienzos, su ascenso en el mundo artístico, sus grandes amores y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda del vallenato.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Rafael Orozco, el ídolo’?

Recientemente, Caracol Televisión anunció que a su programación de las noches llega nuevamente la historia del intérprete de Relicario de besos, a partir de este miércoles 22 de julio, después de Vecinos. Aunque es una historia de ficción inspirada en hechos reales, la novela captura los momentos más significativos de la vida de Rafael Orozco Maestre, desde sus inicios en la música hasta convertirse en una de las voces más memorables del vallenato.

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Elenco completo de ‘Rafael Orozco, el ídolo’

Alejandro Palacio como Rafael Orozco Maestre.

Taliana Vargas como Clara Elena Cabello Sarmiento.

Sarah Mintz (Maritza Rodríguez) como Martha Mónica Camargo.

Mario Espitia como Ernesto “Teto” Tello.

Ángela Vergara como Mariela de Cabello.

Alberto Pujol como Jacinto Cabello.

Myriam de Lourdes como Cristina Maestre de Orozco.

Rafael Camerano como Rafael Orozco Fernández

Gabriela Ávila como Betty Cabello

Martín Armenta como Jeremías Orozco

Camila Zárate como Luisa

Peter Cárdenas como Misael Orozco

Camilo Carvajal como Julián Orozco

María Teresa Carrasco como Myriam Cabello

Freddy Flórez como Hernán Murgas

Cristina García como Ninfa Murgas

Rafael Ricardo como Compai Chipuco

Víctor Navarro como Luciano Poveda

Éibar Gutiérrez como Egidio Oviedo - Emilio Oviedo (en la vida real)

Rafael Santos Díaz como Dionisio Maestre - Diomedes Díaz (su padre en la vida real)

Aco Pérez como Daniel Parodi - Virgilio Antonio Barrera Contreras (en la vida real)

Mauricio Castillo como Bassist

Rosalba Goenaga como Doña Nena

Carlos Andrés Villa como Salvador Aguirre “Gallo Aguirre” - Israel Romero (en la vida real)

Alejandro López como Alfredo Olózuaga - Armando Benedetti (en la vida real)

Eduardo Chavarro como El juez Villazón

Alberto Borja como Jefe de Mariela

Mauricio Cújar como Chepe Pinto

Kleiron Romero como Fino - Marcos Orozco (en la vida real)

Luis Fernando Bohórquez como Alvaro Arango Gerente artístico de Colrecords como Codiscos (en la vida real)

Laura Londoño como Silvia Duque

Jairo Camargo como Dr. Duque

Juan Pablo Posada como Alberto Santamaría

Liliana Escobar como La profe Doni

José Sedek como Roberto Mancini

Felipe Galofre como Jaime Camargo Jr. “Gomoso” - Jorge Navarro Ogliastri (en la vida real)

Félix Antequera como Jaime Camargo - Jorge Navarro (en la vida real)

Héctor Alfonso Rojas

Carlos Vergara Montiel como Fabio Lopera - Fabio Poveda Márquez (en la vida real)

Xilena Aycardi como Luz Marina Ruiz (en la vida real)

María Laura Quintero como Valerie Camargo

Rita Bendek como Carlota

Heriberto Sandoval como Jorge Barón

Daniela Tapia como Chila

María Lara como Choli

Martha Isabel Bolaños como Vivian “La Vecina”

Luis Fernando Múnera como Alfonso López Michelsen

Liesel Potdevin como La Generala “La Cacica”

Ismael Barrios como McKay

Caterin Escobar como Coraima Ruiz

George Slebi como Sergio

Orlando Valenzuela como “Quique Sierra”

Luis Fernando Montoya como Abogado Soto

Adriana Bottina como Adriana “La copetona”

Tim Jassen como Gringo

Luigi Aycardi como Julio Martelo

Paolo Ragone como Reginaldo Breakheart - Julio Comezaña (en la vida real)

Antonio Di Conza como Dr. Edgardo Pupo

Fernanda Calderón como Dra Esperanza Gomez

María Celeste Salazar como Sobrina

Gastón Velandia como Sacerdote

David Cantor -como Jota Mario

¿Cómo murió Rafael Orozco?

Rafael Orozco fue asesinado la noche del 11 de junio de 1992, justo frente a su casa en el barrio Villa Santos, en Barranquilla. El artista tenía 38 años. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el cantante había regresado dos días antes de una gira artística. Esa noche, salió de su casa para atender a dos personas que le pidieron prestados unos instrumentos musicales. Mientras charlaba con ellos, un sicario se acercó y le disparó varias veces. A pesar de que fue llevado de inmediato a un centro médico, lamentablemente falleció minutos después a causa de la gravedad de sus heridas. Con el paso de los años, se dijo que el asesinato pudo haber tenido un trasfondo pasional, vinculado a un supuesto triángulo amoroso que involucraba a Orozco, una mujer y un narcotraficante.