Revelan cuándo y a qué hora se estrena ‘MasterChef Celebrity 2026′, de RCN

Este jueves 16 de julio el canal RCN realizará un evento de lanzamiento para la prensa e invitados especiales del formato culinario ‘MasterChef Celebrity’ y al tiempo se dará a conocer los pormenores de ‘Pa’ seguirte queriendo’, la nueva temporada de la serie ‘Pa’ quererte’, que actoralmente sigue en cabeza de Sebastián Martínez.

Sin embargo, antes del mismo, la señal anticipó que el formato se estrenará la semana siguiente. Será el próximo 21 de julio a partir de las 8:00 p.m. cuando el público conozca a los 24 nuevos participantes del reality. Una vez más los aspirantes al premio mayor incluyen actores, cantantes, generadores de contenido y deportistas.

Los 24 participantes de ‘Masterchef 2026′

Los actores Lina Tejeiro, Verónica Orozco, Angélica Blandón, Marcela Carvajal, Emmanuel Restrepo. Luciano D´Alessandro, Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Hugo Gómez, Martha Restrepo, Mariana Mozo, Víctor Tarazona, Tuto Patiño; el exdeportista, Robert Farah; los generadores de contenido Sebastián Villalobos, Pautips, Emiro Navarro, Virginia Lizcano, Luisa Vergara y Diana Mina, junto a los comediantes Iván Marín, Tabo Benate y las presentadoras Julieta Piñeres y Milena López conforman el grupo de contendores de la temporada número 11 del formato.

Una vez más será Claudia Bahamón la anfitriona, mientras que como jurados estarán Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

El programa, que ya culminó sus grabaciones, incluso en algunas cuentas de redes sociales dedicadas al entretenimiento se ha especulado con los cuatro finalistas, que serían una generadora de contenido, un deportista, un actor y una presentadora, había aplazado su estreno, luego de que terminara ‘La Casa de los famosos’, debido a la emisión de partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

En la pasada temporada de ‘MasterChef Celebrity’, la ganadora fue la presentadora Violeta Bergonzini.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí