Revelan el final original de ‘Toy Story 5’ que Pixar eliminó antes de llegar a los cines

La quinta entrega de ‘Toy Story’ llegó a los cines el pasado 17 de junio y presentó una nueva aventura para Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de sus amigos. En esta ocasión, la historia explora la relación de los personajes con una generación de niños cada vez más conectada a dispositivos electrónicos, un escenario que pone a prueba el papel que los juguetes tradicionales siguen teniendo en sus vidas.

Sin embargo, el final que millones de espectadores han visto en pantalla no era el que Pixar tenía previsto originalmente. Con el paso de las semanas comenzaron a conocerse algunos materiales descartados del proceso creativo, entre ellos una escena que habría cambiado por completo el desenlace de uno de los personajes más importantes de la saga.

¿Cuál era el final original de ‘Toy Story 5’?

En la versión que finalmente llegó a los cines, Jessie descubre que su antigua dueña, Emily, nunca la olvidó realmente. La revelación ocurre cuando conoce que Emily decidió nombrar a su hija en honor a ella, un gesto que evidencia el profundo impacto que la vaquera tuvo durante su infancia y que resignifica una de las historias más emotivas de la franquicia.

Sin embargo, el plan original era muy diferente. Los artistas y guionistas imaginaron un reencuentro físico entre Jessie y una Emily ya adulta, convertida en abuela. La secuencia mostraba a la vaquera encontrándose cara a cara con quien fue la persona más importante de su vida, cerrando de manera explícita la herida emocional que arrastra desde los acontecimientos narrados en ‘Toy Story 2′, cuando Emily dejó de jugar con ella al crecer.

Fotografía por: Pixar

El final alternativo de ‘Toy Story 5′, que nunca llegó a la versión estrenada en cines, fue revelado a través del libro oficial ‘The Art of Toy Story 5′. Publicado por la editorial Chronicle Books, el volumen forma parte de la reconocida colección dedicada a mostrar el proceso creativo de las producciones de Disney y Pixar. A lo largo de sus más de 170 páginas reúne arte conceptual, diseños de personajes, storyboards, entrevistas con el equipo creativo y detalles inéditos sobre el desarrollo de la película.

De acuerdo con la publicación, Pixar contempló inicialmente un desenlace mucho más directo y emotivo para Jessie. La idea era ofrecer un cierre definitivo a la historia del personaje mediante un encuentro cara a cara con Emily, una escena que finalmente fue descartada durante el proceso creativo.

¿Por qué Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’?

La coguionista y codirectora McKenna Harris explicó en ‘The Art of Toy Story 5′ que el estudio decidió descartar la idea del reencuentro antes de llegar a la fase final de producción. Aunque la escena avanzó hasta etapas relativamente desarrolladas del proceso creativo, finalmente el equipo consideró que existía una alternativa más efectiva para transmitir el mensaje que buscaban.

De acuerdo con las explicaciones incluidas en el libro, los realizadores concluyeron que la conexión entre Jessie y Emily funcionaba mejor si se mostraba de manera indirecta. En lugar de reunir nuevamente a ambas después de décadas, optaron por que la vaquera descubriera que su antigua dueña nunca la olvidó y que incluso decidió rendirle homenaje al nombrar a su hija en honor a ella.

Según los comentarios recogidos en la publicación, la versión definitiva de ‘Toy Story 5’ también buscó evitar una resolución demasiado evidente para el personaje. Al mismo tiempo, reforzaba uno de los temas centrales que ha acompañado a la saga desde sus inicios: la huella que los juguetes dejan en la vida de las personas, incluso cuando estas crecen, cambian de etapa y siguen adelante con sus vidas.

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