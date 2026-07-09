Revelan lo que pasó con el estudio de grabación de ‘La casa de los famosos Colombia’

Aunque la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se terminó hace un mes, algunos televidentes y usuarios en redes sociales se habían estado preguntando qué pasaría con el emblemático estudio donde vimos todas las noches a celebridades como Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Mariana Zapata, Alexa Torrex, Manuela Gómez, Johanna Fadul, Sara Uribe, entre otras. El set contaba con sala, comedor, gimnasio, terraza, habitaciones, entre otros espacios que marcaron la estancia de los participantes durante el tiempo que estuvieron dentro.

Estudio de ‘La casa de los famosos Colombia’ estaría siendo utilizado para nuevo reality

En las últimas horas, se conoció a través de redes sociales que el set, ubicado en los estudios de RCN en Bogotá, ya estaría siendo utilizado para las grabaciones de un nuevo programa internacional. Se trataría de Operación Pacífico Estados Unidos, un formato musical de Telemundo que este martes 7 de julio estrenó su “Gala 0”. El programa consiste en encontrar la próxima estrella de la música latina, pero en un formarto que mezcla la academia de convivencia y formación artística.

En las imágenes que han circulado en las diferentes plataformas digitales, se observa que el estudio fue rediseñado con una infraestructura de última generación. Aunque conserva algunas características similares de La casa de los famosos, la producción transformó algunos espacios sin necesidad de haber hecho un estudio desde ceros.

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Fue el creador de contenido Sebas Peña, conocido en redes sociales como Sebasnews, quien mostró que ahora esa casa cuenta con espacios con pianos, comedores, sofás y salas de ensayo especiales para que los participantes tengan un entrenamiento constante a lo largo de la competencia. Aunque el estudio se encuentra actualmente ocupado, no significa que La casa de los famosos no volverá a ser emitida. Se trata únicamente de un uso temporal para ese proyecto internacional.

Así es ‘Operación Triunfo Estados Unidos’, el reality musical de Telemundo

Este concurso, que también mezcla convivencia 24/7, reúne a 20 jóvenes cantantes, quienes después de unas audiciones ingresan a la academia donde reciben la formación artística necesaria, mientras conviven en esa casa. Allí, los participantes deben tomar clases de técnica vocal, interpretación, baile, expresión escénica y preparación física. Cada semana se presentan las galas en vivo frente a un jurado conformado por David Bisbal, Ana Bárbara y Ximena Sariñana. En ese espacio también hay público, para que observen a los concursantes mientras hacen sus presentaciones. Erika Ender es la directora de la academia; Laura Flores la instructora de interpretación; Jorge Romano y David Cabrera los directores musicales y la mexicana Natalia Téllez es la conductora.

Participantes de ‘Operación Triunfo Estados Unidos’

José Ángel Fernández

Acuarela Jiménez

Welmys Hernández

Wandy Santana

Guido Encinas

Daniella Santos

Frankie García

Ashley Kristen Haynie

Jahaziel Meza

Amalia Martos

Karol Wilson

Alana Gómez

Aziz Guerra

Naomy Valbuena

Tomás Herrera

Kevin Jadiel Torres

Carla Beatriz Villafane

Sergio Jr Calderón

Leslie Álvarez Mar

Daniel Enrique Olivero

¿Dónde y cómo ver ‘Operación Triunfo Estados Unidos’?

Este reality musical se puede ver a través del canal de Youtube de Operación Triunfo Estados Unidos las 24 horas del día, los siete días de la semana. De igual manera, se podrá seguir los contenidos más importantes de martes a viernes a las 7:00 p. m. en los canales y App de Telemundo.