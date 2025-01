Rey Ruiz se quebró ante aspirante de ‘Yo me llamo’. Tuvo que ausentarse del set

Yo me llamo estrenó su décima temporada en la noche del 7 de enero y fueron varios los concursantes que sorprendieron al jurado, no solo con su talento y puesta en escena, sino también por sus historias de vida. Tal fue el caso del imitador de Vicente Fernández, quien conmovió de forma inesperada a Rey Ruiz, nuevo jurado del programa, cuya reacción sorprendió al público.

¿Por qué lloró Rey Ruiz en ‘Yo me llamo’?

Resulta que al ‘templo de la imitación’ llegó un hombre con la intención de convertirse en el doble perfecto del cantante mexicano. Sin embargo, su audición no convenció al ‘Bombón de la salsa’ ni a sus compañeros, Amparo Grisales y César Escola.

A pesar de recibir un “no” como respuesta, el doble de Vicente Fernández agradeció la ocasión en Yo me llamo y, con la voz entrecortada, contó parte de su historia de vida. “La oportunidad que me brindaron es inigualable porque yo vengo de un pueblito muy pequeño del Chocó y para llegar a este escenario me tocó muy duro. Estar aquí para mí ya es un logro. Hace aproximadamente un año decidí quitarme la vida y alejarme de los escenarios por diferentes adversidades que viví, y el simple hecho de estar aquí ya llena ese espacio que un día se apagó. Esto me motiva, sea lo que sea de aquí en adelante, a seguir trabajando”.

Estas palabras suscitaron la reacción inmediata de Rey Ruiz, quien aprovechó para hablar sobre la salud mental y cómo el arte, en este caso la música, “sirve para sanar”.

“La música es lo que más alivia el dolor. Cuando te sientas así, aunque no tengas deseos de cantar... canta. Si este artista es tu inspiración, pues canta una de sus obras porque eso te hará sentir mejor. Yo te quiero felicitar por estar aquí esta noche y quiero felicitar a toda la gente que siente como él, por ser valiente y seguir adelante. No importa en lo que trabajen ni lo hagan. Para mí, ‘Chente’, eres una gran persona”, expresó el nuevo jurado de Yo me llamo, quien tuvo que ausentarse por unos segundos de la mesa de jurados para secarse las lágrimas.

“Le dio duro a Rey”, comentó César Escola al ver la reacción de su compañero, mientras que Amparo Grisales agregó: “Se quebró, sí. Es que es muy conmovedor. La música sana la mente”.

Rey Ruiz no fue el único que lloró con imitador de Vicente Fernández en ‘Yo me llamo’

Laura Acuña, quien debutó como presentadora del concurso de Caracol Televisión y ahora hace equipo junto a Melina Ramírez, tampoco aguantó y rompió en llanto frente a las cámaras.

A pesar de que la nueva conductora de Yo me llamo no se pronunció ante la historia del doble de Vicente Fernández, sí dejó ver lo mucho que la conmovió el emotivo relato.