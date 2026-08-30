Roberto Gómez Fernández anuncia película de ‘El Chapulín Colorado’. Esto se sabe

El Chapulín Colorado, un icónico personaje, creado y personificado por Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, hizo su debut a principios de los años 70 como parte de los sketches del programa Chespirito. Su popularidad fue tan grande que en 1973 se le otorgó su propia serie de televisión. La producción se convirtió en una divertida parodia de los superhéroes tradicionales: a diferencia de los invencibles, el Chapulín era torpe, miedoso y poco preparado, pero siempre se lanzaba al peligro para ayudar a quienes lo necesitaban. Con su distintivo traje rojo, las antenitas de vinil, el Chipote Chillón y las pastillas de chiquitolina, este héroe mexicano protagonizó historias que se desarrollaban en diversas épocas y escenarios.

Junto a Roberto Gómez Bolaños, brillaron figuras como Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves. Después del éxito de su serie independiente, el personaje siguió apareciendo en el programa Chespirito, consolidándose como una de las creaciones más queridas y reconocidas de su autor en México y América Latina.

‘El Chapulín Colorado’ será una película

Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, confirmó que ya están en marcha los planes para una película basada en este entrañable y recordado personaje que su padre creó. La gran sorpresa es que esta historia se adentrará en un aspecto que casi no se exploró en la serie original: el origen del icónico héroe de las antenitas de vinil y el Chipote Chillón.

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Gómez Fernández hizo el anuncio mientras desfilaba por la alfombra roja de los Premios CANACINE, donde compartió que el proyecto está en marcha y podría entrar en producción muy pronto. Aunque el productor ha mantenido en secreto muchos detalles, dejó claro que la película explorará el origen del personaje. “De ahí venimos, se está trabajando en eso y pues ya pronto lista para entrar a producirse”, comentó al hablar sobre la trama de esta esperada producción.

El productor mexicano Roberto Gómez Fernández. EFE/ Sáshenka Gutiérrez Fotografía por: Sáshenka Gutiérrez

Por el momento, todo indica que no será una película animada. Roberto Gómez Fernández ha mencionado que la idea es llevar a El Chapulín Colorado a la pantalla grande en una película de acción real, lo que significa que habrá que encontrar a un nuevo actor que se haga cargo de uno de los personajes más icónicos que interpretó Roberto Gómez Bolaños. “Es el origen (del héroe), creo que no será animación y (el intérprete) será alguien que sea merecedor de ese puesto”, agregó Gómez Fernández. Sin embargo, hasta ahora no se ha revelado quién se pondrá ese famoso traje rojo. La elección del protagonista será, sin duda, uno de los mayores desafíos del proyecto. Por ahora,