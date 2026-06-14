‘Rosario Tijeras’, temporada 5: elenco completo, quién es quién y más

Uno de los regresos más esperados de la nueva temporada de Rosario Tijeras es el del actor colombiano Sebastián Martínez, quien retoma su papel como Daniel Salgado, mejor conocido como “El Ángel”. A través de sus redes sociales, el artista expresó su emoción al celebrar el lanzamiento de la quinta temporada de la producción que llegó a Netflix, y animó a sus seguidores a compartir sus reacciones sobre los nuevos episodios. “Yo veré cuántas se van a echar el día de hoy, cuántos capítulos se van a echar. Y mañana esperaremos, amaneceremos y miraré las historias para ver todos sus tag, para que nos tagueen ahí a Barsh y a mí. Y bueno, disfrútenla. Fue para ustedes. The angel is back because of you. O sea, el Ángel volvió por ustedes”.

¿De qué trata la quinta temporada de ‘Rosario Tijeras’?

Esta temporada transcurre un año después de que Rosario pensara que había perdido a su hija Rubí. Mientras intenta reconstruir su vida junto a El Ángel en Tijuana, se entera de que Rubí sigue viva, aunque ha caído en las garras de sus enemigos. Esta impactante noticia la empuja a volver al oscuro mundo del crimen para enfrentarse a quienes quieren acabar con ella, incluso si eso implica luchar contra aquellos que más ama.

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Esta nueva entrega eleva el conflicto a un plano mucho más íntimo. Por primera vez, Rosario se ve obligada a enfrentarse a la persona que más ama, mientras intenta desmantelar la organización criminal que ha roto su familia. La guerra ya no se limita a luchar contra narcotraficantes y enemigos lejanos; ahora se transforma en una intensa batalla emocional entre madre e hija.

Elenco completo de ‘Rosario Tijeras’

Bárbara de Regil como María del Rosario

Sebastián Martínez como Daniel Salgado

Samantha Acuña como Rubí Salgado López

Francisco Angelini como Juan Antonio

Juan Pablo Campa como Dylan

Hernán Mendoza como León Elías “El Güero” Arteaga

Luis Curiel como Pelao

Anette Michel como Victoria

Andrés Borda como Sebastián Uriel

Paulette Hernández como Lucía

Jero Medina como Fredy

Gustavo Egelhaaf como Adrián Sensacine complementa el listado con:

Marina Ruiz como Pamela

Harold Azuara como Montes

Alejandro Guerrero como el Capitán Bravo

Marco León como Máicol

Verónica Langer como Aurora

Pamela Almanza como Laura Peralta Marie Claire, por su parte, revela que el elenco también incluye a:

Antonio Gaona como Emilio Echegaray

Ariana Ron Pedrique como Paula Restrepo

Iván Arana como Gael

José María de Tavira como Antonio Bethancourt

Roberto Sosa como Don Américo

Christian Vázquez como Fierro

La serie se estrenó en Netflix el pasado 10 de junio. La plataforma lanzó esta nueva entrega a nivel internacional en todos los países donde la serie está disponible, marcando el emocionante regreso de la historia protagonizada por Bárbara de Regil. Esta nueva temporada incluye un total de 40 episodios.