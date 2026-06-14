‘Rosario Tijeras’, temporada 5: elenco completo, quién es quién y más

Uno de los regresos más esperados de la nueva temporada de Rosario Tijeras es el del actor colombiano Sebastián Martínez, quien retoma su papel como Daniel Salgado, mejor conocido como “El Ángel”. A través de sus redes sociales, el artista expresó su emoción al celebrar el lanzamiento de la quinta temporada de la producción que llegó a Netflix, y animó a sus seguidores a compartir sus reacciones sobre los nuevos episodios. “Yo veré cuántas se van a echar el día de hoy, cuántos capítulos se van a echar. Y mañana esperaremos, amaneceremos y miraré las historias para ver todos sus tag, para que nos tagueen ahí a Barsh y a mí. Y bueno, disfrútenla. Fue para ustedes. The angel is back because of you. O sea, el Ángel volvió por ustedes”.
¿De qué trata la quinta temporada de ‘Rosario Tijeras’?
Esta temporada transcurre un año después de que Rosario pensara que había perdido a su hija Rubí. Mientras intenta reconstruir su vida junto a El Ángel en Tijuana, se entera de que Rubí sigue viva, aunque ha caído en las garras de sus enemigos. Esta impactante noticia la empuja a volver al oscuro mundo del crimen para enfrentarse a quienes quieren acabar con ella, incluso si eso implica luchar contra aquellos que más ama.
Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí
Esta nueva entrega eleva el conflicto a un plano mucho más íntimo. Por primera vez, Rosario se ve obligada a enfrentarse a la persona que más ama, mientras intenta desmantelar la organización criminal que ha roto su familia. La guerra ya no se limita a luchar contra narcotraficantes y enemigos lejanos; ahora se transforma en una intensa batalla emocional entre madre e hija.
Elenco completo de ‘Rosario Tijeras’
- Bárbara de Regil como María del Rosario
- Sebastián Martínez como Daniel Salgado
- Samantha Acuña como Rubí Salgado López
- Francisco Angelini como Juan Antonio
- Juan Pablo Campa como Dylan
- Hernán Mendoza como León Elías “El Güero” Arteaga
- Luis Curiel como Pelao
- Anette Michel como Victoria
- Andrés Borda como Sebastián Uriel
- Paulette Hernández como Lucía
- Jero Medina como Fredy
- Gustavo Egelhaaf como Adrián Sensacine complementa el listado con:
- Marina Ruiz como Pamela
- Harold Azuara como Montes
- Alejandro Guerrero como el Capitán Bravo
- Marco León como Máicol
- Verónica Langer como Aurora
- Pamela Almanza como Laura Peralta Marie Claire, por su parte, revela que el elenco también incluye a:
- Antonio Gaona como Emilio Echegaray
- Ariana Ron Pedrique como Paula Restrepo
- Iván Arana como Gael
- José María de Tavira como Antonio Bethancourt
- Roberto Sosa como Don Américo
- Christian Vázquez como Fierro
La serie se estrenó en Netflix el pasado 10 de junio. La plataforma lanzó esta nueva entrega a nivel internacional en todos los países donde la serie está disponible, marcando el emocionante regreso de la historia protagonizada por Bárbara de Regil. Esta nueva temporada incluye un total de 40 episodios.
Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.