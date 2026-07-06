‘Salcedo, cuero y boogaloo’: elenco, fecha de estreno y más del spin-off de ‘La primera vez’

Netflix continúa apostándole a las producciones colombianas con el próximo estreno de ‘Salcedo, cuero y boogaloo’, una serie que amplía el universo de ‘La primera vez’, una de las ficciones más exitosas de la plataforma en el país. La producción se convierte en el primer spin-off de esta historia protagonizada por Emmanuel Restrepo y Francisca Estévez, y llevará a la pantalla una nueva etapa centrada en uno de los personajes que más recordaron los seguidores de la serie.

Como ocurrió a lo largo de las cuatro temporadas de ‘La primera vez’, el actor Sergio Palau volverá a interpretar a Martín Salcedo. Sin embargo, en esta ocasión dejará de ser un personaje secundario para convertirse en el eje central de la historia, que se desarrollará en un escenario distinto al ambiente estudiantil que marcó la producción original.

Fecha de estreno y elenco de ‘Salcedo, cuero y boogaloo’

La nueva serie llegará al catálogo de Netflix el próximo 8 de julio y contará con un elenco encabezado por Sergio Palau. Junto a él estarán Paola González, quien interpretará a Verónica Pinilla, además de Ramiro Meneses, Carlos Mariño, Laura Taylor, Jaisson Jeack, Vince Balanta, David Moncada, Juan José López, Julián Zuluaga y Daniel Gómez.

La producción fue creada por Dago García, mientras que la dirección estuvo a cargo de Laura Tatiana Bohórquez y la producción ejecutiva de María Isabel Páramo, en una realización de Caracol Televisión para Netflix.

Aunque la historia hace parte del universo de ‘La primera vez’, por ahora la plataforma no ha confirmado la participación de otros personajes que hicieron parte de la serie original, entre ellos los interpretados por Emmanuel Restrepo y Francisca Estévez. No obstante, tampoco se ha descartado la posibilidad de que algunos de ellos aparezcan de manera especial.

¿De qué trata ‘Salcedo, cuero y boogaloo’?

La serie trasladará la historia a la Bogotá de los años setenta, donde Martín Salcedo se adentrará en el mundo de la vida nocturna, la salsa y el boogaloo. Allí trabajará como DJ en un tradicional bar de la ciudad, mientras enfrenta nuevos retos y se relaciona con personajes que lo llevarán a descubrir un entorno marcado por la música, los secretos y las tentaciones.

Además de explorar una faceta diferente del personaje, la producción también tiene un componente autobiográfico. Dago García ha contado que parte de la historia está inspirada en su experiencia como DJ en uno de los bares de salsa más reconocidos de Bogotá.

‘Salcedo, cuero y boogaloo’ constará de 12 episodios y buscará ofrecer una propuesta distinta a la de ‘La primera vez’, con una historia enfocada en una nueva etapa de Martín Salcedo y en la cultura salsera que marcó una época en la capital colombiana.

Tráiler de ‘Salcedo, cuero y bogaloo’

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