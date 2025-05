Serie ‘The Chosen’ temporada 5: cuándo se estrena y dónde se podrá ver

La serie The Chosen, que estrenó la pasada Semana Santa su quinta temporada en cines logrando una taquilla cercana a los 60 millones de dólares y luego llegó al streaming en Estados Unidos, anuncia su llegada a Amazon Prime Video en los países latinoamericanos.

The Chosen: La Última Cena, temporada cinco, que muestra los eventos de Jesús de Nazareth en sus últimos días, comienza cuando es recibido como rey en Jerusalén y se enfrenta audazmente a los mercaderes corruptos, desencadenando una serie de acontecimientos que sacuden la ciudad. Mientras tanto, los líderes religiosos se desesperan por silenciar su creciente influencia, el Mesías comparte una última comida con sus seguidores más allegados. Pero en las sombras, Judas hace un trato que sella los destinos de ambos. En una historia de poder, fe y traición que resuena a través de todos los tiempos, el sacrificio final de un hombre se convierte en la historia más increíble e impactante de la humanidad.

The Chosen: La Última Cena (temporada 5) hizo su debut cinematográfico el 28 de marzo en los Estados Unidos y el 10 de abril a nivel internacional . En total, durante los últimos tres años, los estrenos cinematográficos de sus distintas temporadas han recaudado casi 140 millones de dólares en todo el mundo en 55 países.

Podrías leer: Jonathan Roumie, Jesús en The Chosen, confiesa difícil situación antes de la serie

¿Cuándo y dónde ver la quinta temporada de The Chosen, la última cena?

Prime Video anunció que partir del próximo 13 de julio quedarán los episodios de The Chosen: La última cena, de la siguiente manera. Debutará con una emisión de tres partes transmitidas en tres semanas en Prime Video en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África Subsahariana, Reino Unido y Latinoamérica. Los dos primeros episodios se estrenarán el 13 de julio, seguidos de tres episodios el 20 de julio y los tres últimos episodios el 27 de julio. Las temporadas 1 a 4 de The Chosen ya se transmiten en Prime Video.

Entre tanto, la producción ya está en la tarea de producir la sexta temporada que al parecer será la penúltima de este proyecto. The Chosen cuenta con las actuaciones de Jonathan Roumie como Jesús junto a Shahar Isaac como Pedro, Paras Patel como Mateo, Isabel Tabish como María Magdalena, Noah James como Andrés, George H. Xanthis como Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago, el Mayor, Vanessa Benavente como Madre María, Luke Dimyan como Judas, Richard Fancy como Caifás, Paul Ben-Victor como el Rey Herodes, y Andrew James Allen como Poncio Pilato. The Chosen es un drama histórico basado en la vida de Jesús, vista a través de los ojos de quienes lo conocieron. Con el telón de fondo de la opresión romana en el Israel del primer siglo, la serie de siete temporadas comparte una mirada auténtica e íntima de la vida revolucionaria y las enseñanzas de Jesús. Con más de 250 millones de espectadores, The Chosen es producida por estudio independiente 5&2 Studios y escrita, dirigida y producida por Dallas Jenkins.

Aquí más noticias que son tendencia