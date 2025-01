Serie ‘You’ temporada 5: fecha de estreno y más del regreso de Joe Goldberg

You es una serie de suspenso psicológico creada por Greg Berlanti y Sera Gamble, basada en la novela del mismo nombre de Caroline Kepnes. Protagonizada por Penn Badgley en el papel de Joe Goldberg, la trama sigue a un joven gerente de librería que se obsesiona con una aspirante a escritora, Guinevere Beck, interpretada por Elizabeth Lail.

La serie se lanzó en 2018 y ha capturado la atención de millones de espectadores gracias a su combinación de romance, suspenso y análisis psicológico. Joe Goldberg es un personaje aparentemente encantador, pero peligroso, que utiliza las redes sociales y otras tecnologías para seguir y vigilar a las mujeres de las que se enamora, eliminando cualquier obstáculo que se interponga en su camino.

A lo largo de sus cuatro temporadas, You ha explorado diversas ubicaciones, desde Nueva York hasta Los Ángeles y Londres, mostrando cómo Joe se reinventa constantemente mientras sus oscuros impulsos lo persiguen.

¿Cuándo se estrena la última temporada de ‘You’?

Después de casi dos años de espera, los fanáticos de la serie podrán disfrutar de la quinta y última temporada programada para estrenarse el 24 de abril de 2025. Se anticipa un desenlace emocionante y satisfactorio que resolverá todas las preguntas sobre el destino de Joe Goldberg.

En el tráiler, se escucha al protagonista decir desde la librería en Nueva York, ciudad donde comenzó la primera temporada: “Henos de aquí de nuevo, donde todo inició. Ha pasado mucho en estos años juntos. Identidades, ciudades, amores y problemas, pero todo eso me condujo aquí, a hoy, a lugar donde debía estar y el lugar común. Lo que estaba destinado a ser siempre para mí. Fuiste tú, quien estuvo ahí todo este tiempo y que se quedará conmigo hasta el final”.

Los comentarios de los fanáticos no se han hecho esperar. El filme ha desatado una ola de reacciones y emociones: “tanto tiempo esperando para ver la quinta temporada y saber la fecha de estreno”, “ojalá muera”, “no estoy lista para no ver más a Joe”, “de mis series favoritas que han sabido conservar perfectamente la trama en cada temporada para no perder ese interés por ella”, “no quiero que se acabe”, “ese personaje está bien hecho, ya me da miedo”, “no puedo esperar a verla”, “qué emoción”, “estamos hablando de la mejor serie de todos los tiempos”.