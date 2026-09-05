Series y películas para ver el fin de semana: Netflix, HBO Max, Disney+ y más

Natalie Madueño, Ana María Orozco, Pedro Pascal, Ryan Gosling y David Duchovny hacen parte de las estrellas de las producciones recomendadas para este fin de semana.

‘Una mujer sin pasado’ – Netflix

Louise Anderson está feliz junto a Joachim en Noruega, pero una revelación pone su vida de cabeza. Fotografía por: Netflix

La vida de Louise Anderson (Natalie Madueño) es perfecta: vive en una isla noruega, administra un café y comparte sus días con Joachim (Pal Sverre Hagen), su pareja. La mujer no está preparada para lo que viene, pues un desconocido le revela que es en realidad Helene Söderberberg, una mujer que desapareció en Dinamarca. Buscando respuestas, descubre que tiene un esposo, Edmund (Claes Bang) y un hijo. La mujer descubre no solo detalles de la desaparición, sino muchos secretos que involucran a su familia. Con Lars Simonsen como Aksel Söderberg.

’Betty La Fea: más Fea Que Nunca’- Prime Video

Betty (Ana María Orozco) se enfrenta muchos cambios en su vida, que incluyen vivir sola e intenta descubrir su personalidad. Mientras en Ecomoda se viven momentos tensos, Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) no la pasa mejor, pues además de nueva dinámica de su relación con Beatriz, aparece Michel (Patrick Delmas), el francés que esta vez quiere quedarse a su lado. Integran el elenco Juanita Molina (Mila), Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Lorna Cepeda (Patricia Fernández), Julián Arango (Hugo Lombardi) y Estefanía Gómez (Aura María).

‘Stars Wars: The Mandalorian and Grogu’- Disney+

Din Djarin (Pedro Pascal), Mando, y su compañero Grogu tienen una nueva misión luego de cumplir en la cacería de los señores del Imperio Galáctico. La Nueva República les encomienda encontrar al comandante Coin. El mandaloriano debe rescatar a Rotta el Hutt (Jeremy Allen White), heredero de Jabba. Con Jonny Coyne como Janu Coin y Sigourney Weaver como la coronel Ward.

‘Blade Runner 2049’ -HBO Max

‘K’ (Ryan Gosling), pareja de Joi (Ana de Armas), trabaja para el Departamento de Policía de Los Ángeles. Su misión, como Blade Runner es encontrar y retirar (desaparecer) a quienes son replicantes como él, pero más viejos. Mientras realiza un trabajo en una granja hace un desafiante descubrimiento: los huesos de una replicante que estuvo embarazada, una situación considerada improbable. ‘K’ recibe órdenes de desaparecer cualquier prueba del hecho, pero se entera de la identidad de la replicante (Rachael), así como su relación con Rick Deckard (Harrison Ford), un Blade Runner de quien no se sabe nada desde hace 30 años. Después de descubrir que Rachael tuvo gemelos, comienza a convencerse de ser el sobreviviente, pero la verdad es muy distinta. Integran el elenco Sylvia Hoeks como Luv, Robin Wright en el rol de Joshi y Carla Juri en el papel de la doctora Ana Stelline.

‘Expedientes desclasificados con David Duchovny’ -History

David Duchovny es el presentador y productor de esta serie documental que reconstruye hechos reales que en algún momento tuvieron información clasificada. Trenes soviéticos capaces de lanzan misiles nucleares, un país falso creado por la CIA y bacterias liberadas en el subterráneo de Nueva York hacen parte de esta segunda temporada.

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