‘Solo por una noche’: reparto, dónde ver, de qué trata y más de la comedia romántica

Este jueves 27 de agosto, llegó a las diferentes salas de cine de Colombia la película Solo por una noche, dirigida por Will Gluck, realizador de películas como Easy A y Anyone But You. El film presenta una versión alternativa de Nueva York donde los solteros solo pueden tener relaciones sexuales una vez al año. En ese escenario, Owen, interpretado por Callum Turner, llega a esa noche tras haber sido dejado recientemente, mientras que Allie (Monica Barbaro) es una romántica empedernida que aún sueña con encontrar una conexión genuina. Cuando sus caminos se cruzan, la conexión es instantánea, pero una serie de malentendidos, encuentros inesperados y situaciones caóticas los mantienen alejados durante gran parte de la noche.

¿De qué trata ‘Solo por una noche’?

La historia se centra en esa fecha tan esperada por los solteros de la ciudad: las únicas horas del año en las que pueden disfrutar de relaciones sexuales sin romper la ley. Pero mientras la mayoría se lanza a aprovechar la oportunidad, Allie y Owen están en busca de algo más: una conexión que trascienda un simple encuentro casual. Este concepto convierte a Nueva York en el escenario de una frenética carrera contra el tiempo. Los protagonistas se encuentran, se separan y vuelven a cruzarse mientras navegan por una ciudad desbordada por la celebración.

Según Will Gluck, el director, la película también actúa como una alegoría sobre las citas y la forma en que las personas buscan el amor en la actualidad. Aunque la premisa tiene tintes de una realidad distópica, el director optó por mantener la producción en el ámbito de la comedia romántica. El resultado es una mezcla de situaciones absurdas, humor, romance y una reflexión sobre el anhelo de encontrar a alguien con quien realmente conectar.

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Elenco completo de ‘Solo por una noche’