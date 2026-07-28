‘Spider-Man: A Brand New Day’: fecha de estreno, elenco, qué películas ver antes y más

La próxima aventura del hombre araña en la pantalla grande ya tiene todo listo para llegar a los cines. Se trata de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la cuarta película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), una franquicia que conecta las historias de los superhéroes de Marvel Studios. La producción marcará el inicio de una nueva etapa para el personaje tras los acontecimientos de ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021).

La película se estrenará el 31 de julio de 2026 en Estados Unidos, mientras que en varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, México, Argentina, Chile y Perú, llegará a las salas desde el 29 de julio, dos días antes de su lanzamiento en territorio estadounidense. La cinta será distribuida por Sony Pictures en colaboración con Marvel Studios.

¿Qué películas ver antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Aunque ‘Spider-Man: Brand New Day’ marcará el inicio de una nueva etapa para Peter Parker, conocer el recorrido del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel permitirá comprender mejor el contexto de la historia. El punto de partida es ‘Captain America: Civil War’ (2016), película en la que Tom Holland debutó como Spider-Man y en la que Tony Stark lo recluta para participar en el enfrentamiento entre los Vengadores.

A partir de allí conviene seguir el orden cronológico de sus apariciones: ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017), ‘Avengers: Infinity War’ (2018), ‘Avengers: Endgame’ (2019), ‘Spider-Man: Far From Home’ (2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021). Estas producciones muestran la evolución de Peter Parker, su vínculo con Tony Stark y sus amigos MJ y Ned, así como los acontecimientos que transforman su vida.

La más importante para entender la nueva película es ‘Spider-Man: No Way Home’. Sin embargo, quienes deseen profundizar en el contexto del hechizo que cambia el destino del protagonista también pueden revisar ‘Doctor Strange’ (2016) y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (2022).

¿De qué trata ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La historia se desarrolla cuatro años después de los sucesos de ‘Spider-Man: No Way Home’. Al final de esa película, Doctor Strange lanza un hechizo para proteger el multiverso, lo que provoca que todas las personas olviden quién es Peter Parker. Como consecuencia, el joven queda completamente solo y debe comenzar una nueva vida desde cero.

Según la sinopsis oficial de Marvel, Peter Parker ahora dedica su tiempo exclusivamente a proteger Nueva York como Spider-Man, pero mientras combate el crimen comienza a enfrentarse a una nueva amenaza y a una inesperada evolución de sus propios poderes, situación que pondrá en riesgo su existencia.

La película será dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, quienes también escribieron las anteriores entregas del héroe dentro del UCM.

Tanto Marvel Studios como el equipo creativo han señalado que ‘Brand New Day’ representa un nuevo comienzo para el personaje. La historia mostrará a un Peter Parker más maduro, independiente y alejado del respaldo que tuvo en películas anteriores, explorando una etapa distinta de su vida como el protector de Nueva York.

Elenco de ‘Spider-Man: Brand New Day’

El reparto estará encabezado nuevamente por Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man. También regresan Zendaya en el papel de MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds, personajes que ya hicieron parte de las tres películas anteriores protagonizadas por Holland.

A ellos se suman Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, además de Sadie Sink y Tramell Tillman, cuyos personajes forman parte de las novedades de esta entrega. Hasta el momento, Marvel Studios no ha revelado oficialmente todos los detalles sobre sus papeles dentro de la historia.

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