‘Susurran tu nombre’: final explicado, elenco, de qué trata y más de la película de Netflix

Este 28 de agosto, el gigante de streaming estrenó un nuevo thriller psicológico que logró primer lugar del top 10 de películas más vistas de la plataforma en Estados Unidos. Se trata de Susurran tu nombre, una producción, basada en la novela homónima del escritor Alex North.

¿De qué trata ‘Susurran tu nombre’?

La historia gira en torno a Tom Kennedy, un escritor viudo interpretado por Adam Scott, que está tratando de reconstruir su vida junto a su hijo, Jake, tras la trágica muerte de su esposa. Sin embargo, esa paz que lograron encontrar no duró mucho. Jake desaparece, y el caso comienza a mostrar inquietantes similitudes con los crímenes de hace años perpetrados por Frank Carter, un temido asesino en serie conocido como el Hombre de los Susurros.

El problema es que Carter, interpretado por Michael Keaton, lleva años tras las rejas. Ante la desaparición de su hijo, Tom no tiene más opción que acudir a Pete Willis, su padre (interpretado por Robert de Niro), un detective retirado con quien tiene una relación tensa y que, hace décadas, fue el encargado de atrapar al asesino. Michelle Monaghan interpreta a Amanda Beck, la detective que lidera la nueva investigación. A medida que avanza la búsqueda de Jake, surgen nuevas pistas que sugieren que Frank Carter podría no haber actuado solo y que alguien en el exterior sigue vinculado a sus crímenes.

Elenco completo de ‘Susurran tu nombre’

Robert De Niro como Pete Willis Michelle Monaghan como Amanda Beck Adam Scott como Tom Kennedy Michael Keaton como Frank Carter Acston Luca Porto como Jake Kennedy John Carroll Lynch Hamish Linklater Owen Teague Will Brill como el sargento John Dyson

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¿Qué ocurre en el final de ‘Susurran tu nombre’ de Netflix? ¡Alerta de spoilers!

A lo largo de la historia, las autoridades se esfuerzan por descubrir quién está detrás de los recientes crímenes y el secuestro de Jake. Las primeras sospechas apuntan a Norman Collins, un hombre obsesionado con el caso del Hombre de los Susurros. Sin embargo, la investigación revela una red mucho más compleja. Pete y Tom se dan cuenta de que Frank Carter había mantenido conexiones con personas fuera de la prisión, y que alguien estaba ayudando a perpetuar el legado del asesino.

La pista clave los lleva hasta Francis Carter Jr., el hijo de Frank, quien creció bajo la sombra de la figura de su padre. Francis es el encargado de seguir con el patrón criminal y de secuestrar a Jake. Cuando finalmente localizan al niño, Pete y Tom llegan al lugar donde está oculto. Pete logra rescatar a su nieto, pero sufre heridas graves durante el enfrentamiento con Francis Jr. Tom. Durante la persecución el asesino acaba cayendo en una parte deteriorada del suelo, quedando finalmente bajo custodia. Pero el desenlace aún guarda una última y perturbadora escena. Francis Jr. es llevado a prisión y se encuentra con su padre. En lugar de una reconciliación, Frank Carter termina estrangulando a su propio hijo. El director James Ashcroft explicó que este momento no debe verse como una victoria, sino como el trágico cierre de la relación entre ambos personajes.