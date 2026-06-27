‘Te voy a encontrar’, de Netflix: sinopsis, elenco y ¿es un caso de la vida real?

‘I Will Find You’, en español ‘Te voy a encontrar’, es la miniserie que está generando conversación entre la audiencia, ya que se ha ubicado entre lo más visualizado en la plataforma de streaming. La apuesta corresponde a la versión televisiva de la novela homónima de Harlan Coben, quien ha vendido los derechos de varios de sus textos a dicha plataforma.

Un padre injustamente condenado en ‘Te voy a encontrar’

La serie sigue la tragedia de David Burroughs, un hombre condenado por el asesinato de su propio hijo que, cinco años después de comenzar su condena, recibe la visita de su cuñada quien le muestra una fotografía en la que aparece el pequeño que supuestamente él mató.

El padre cuenta con amigos sinceros que le permiten huir de la cárcel y emprende una lucha por encontrar la verdad. Es así como queda al descubierto una red de secretos y engaños donde él parece solo ser una víctima.

Coben funge como productor en la apuesta que se ve desde el pasado 18 de junio.

La crítica y el elenco de ‘Te voy a encontrar’

La crítica la ha comentado bastante bien y la describe como una serie que da al televidente exactamente lo que promete: suspenso, acción, giros inesperados y por supuesto, un final feliz donde el protagonista logra lo que se propuso y los villanos tiene un final merecido.

Según Variety se trata de la serie más fuerte en lo corrido del año que ha tenido Netflix.

El éxito de la historia ha llevado a la audiencia a presentarse que tan real es el drama o si está inspirado en algún caso real.

El autor del libro original mencionó que no, él solo tuvo como fuente de inspiración la premisa de la conocida película ‘El fugitivo’, protagonizada por Harrison Ford, también basada en un texto. Un hombre inocente que huye de prisión en busca de una verdad que limpiará su nombre.

Sobre el elenco hay que apuntar que Sam Worthington es David Burroughs, Britt Lower es Rachel Mills; Milo Ventimiglia es Hayden Payne; Logan Browning es Sarah Greer; Chi McBride es Max Williams y Erin Richards es Cheryl Burroughs.

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