‘Turbulencia en la oficina’: reparto, de qué trata, final explicado y más de la película

El pasado viernes 5 de junio, Netflix presentó a los millones de usuarios alrededor del mundo su nuevo éxito. Se trata de Turbulencia en la oficina (Office Romance), una película romántica que se convirtió en número uno en 74 países. Dirigida por Ol Parker, famoso por su trabajo en películas como Mamma Mia! Here We Go Again y Ticket to Paradise, esta producción mezcla humor, romance y dilemas laborales en una historia protagonizada por Jennifer López y Brett Goldstein.

¿De qué trata ‘Turbulencia en la oficina’?

La historia gira en torno a Jackie Cruz, una exitosa directora ejecutiva y presidenta de la aerolínea Air Cruz. Es perfeccionista, exigente y totalmente dedicada a su trabajo, lo que la lleva a establecer una estricta política en la empresa: las relaciones amorosas entre empleados están prohibidas. Pero todo cambia con la llegada de Daniel Blanchflower, un abogado corporativo que empieza a trabajar en la compañía. Lo que comienza como una relación puramente profesional pronto se transforma en una atracción que resulta difícil de ocultar.

A medida que sus sentimientos se intensifican, ambos tendrán que decidir si están dispuestos a arriesgar sus carreras por amor. La película aborda temas como el equilibrio entre la vida personal y profesional, las dinámicas de poder en el entorno laboral y el reto de abrirse emocionalmente cuando el trabajo siempre ha sido la prioridad.

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“Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica sobre un idilio secreto entre dos adictos al trabajo y sus problemas cuando deciden escuchar al corazón. “Jackie Cruz (Lopez), presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano firme, incluyendo una estricta política antifraternización para todos sus empleados. Cuando un nuevo y atractivo empleado llamado Daniel Blanchflower (Goldstein) comienza a trabajar para ella, esa política se pone a prueba”, menciona la sinopsis.

Reparto ‘Turbulencia en la oficina’

Jennifer Lopez como Jackie Cruz.

Brett Goldstein como Daniel Blanchflower.

Bradley Whitford como Peter Vance.

Amy Sedaris como Julie Schatz.

Jodie Whittake como Lizzy.

Mary Wiseman como Clair.

Roger Bart como William Butten.

Tony Hale como George Zein.

Rick Hoffman como Carl Gunderson.

Natalie Ortega como Heather.

Jackie Sandler como Caroline.

Tony Plana como Francisco Alberto.

Michelle Hurd como Rachel Goldberg.

Mo Welch como Debbie.

Donald Elise Watkins como Henry.

Brian Gallivan como Frederick.

Ali Stroker como Maggie.

Scott Seiss como Dave.

Lisa Gilroy como Tanya.

Will Sasso como Larry.

Grady Eldridge como Max.

Jessica Keenan Wynn como Emily.

Amanda Aday como Bernadette.

Juan Carlos Hernández como Mike el Mecánico.

Abbie Van Lee como una peatona moderna de Hoboken.

Fernando Martínez como Stan.

Danielle Davenport como Courtney Armour.

Rob Guglielmo como accionista adinerado.

Swanmy Sampaio.

Malik Elassal.

Final explicado de ‘Turbulencia en la oficina’ de Netflix. ¡Alerta de spoilers!

En la parte final de la película, la relación secreta entre Jackie Cruz y Daniel Blanchflower está a punto de arruinar sus carreras. El problema comienza cuando la aerolínea competidora, Falcon Airlines, logra obtener pruebas de su romance durante unas vacaciones en la República Dominicana y decide usar esa información para chantajear a Jackie.

La amenaza es clara: si no abandona los planes de expansión de AirCruz en Dallas, harán público su romance, lo que pondría en jaque las estrictas normas internas que ella misma estableció. Para proteger la empresa familiar, Jackie opta por anunciar su renuncia en una conferencia de prensa. Pero cuando todo parece perdido, Daniel aparece de manera inesperada y se dirige a los medios. En lugar de ocultar su relación, decide hacerla pública, desactivando así el chantaje de la competencia. Además, aprovecha la ocasión para declarar su amor por Jackie de manera abierta.

La situación da un giro inesperado cuando el padre de Jackie, el capitán Jack Cruz, recuerda a la junta directiva que ella es fundamental para AirCruz y que él también dejaría la compañía si su hija se va. Con el chantaje neutralizado y el apoyo de su familia, Jackie cambia de rumbo: no renuncia, sigue adelante con el proyecto de expansión y anuncia que Daniel se quedará en la empresa como su abogado de confianza. Es decir que Jackie y Daniel no pierden sus trabajos. De hecho, terminan juntos, mantienen sus posiciones en AirCruz y logran convertir la crisis en una oportunidad para reformar las políticas de la empresa.

La película termina con el esperado beso de la pareja y, en una escena poscréditos, se revela que AirCruz decide flexibilizar sus normas sobre romances laborales. Jackie y Daniel incluso anuncian su compromiso matrimonial, mientras Recursos Humanos se enfrenta a una avalancha de empleados que deciden hacer públicas sus propias relaciones amorosas.