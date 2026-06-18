Universal confirma que prepara secuela de ‘El Grinch’ ¿Jim Carrey retomará el personaje?

Más de dos décadas después de convertirse en uno de los clásicos navideños más recordados del cine, ‘El Grinch’ (’How the Grinch Stole Christmas’) podría regresar a la pantalla grande. La película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey se estrenó en Estados Unidos el 17 de noviembre de 2000 y llevó por primera vez a acción real al popular personaje creado por el escritor Dr. Seuss.

La producción contó además con las actuaciones de Taylor Momsen como Cindy Lou Who, Jeffrey Tambor como el alcalde Augustus Maywho y Christine Baranski como Martha May Whovier.

El personaje ha tenido varias adaptaciones a lo largo de las décadas. La más reciente llegó en 2018 con una película animada de Illumination titulada ‘The Grinch’, en la que Benedict Cumberbatch prestó su voz al protagonista. Sin embargo, el nuevo proyecto que se encuentra en desarrollo marcaría el regreso directo al universo de la versión de acción real estrenada en 2000, la misma que recaudó 345 millones de dólares en la taquilla mundial y ganó el Óscar al mejor maquillaje.

¿Qué se sabe sobre ‘El Grinch 2′?

Universal e Imagine Entertainment están preparando una secuela de la cinta ‘How the Grinch Stole Christmas’, y Jim Carrey está en negociaciones para retomar su icónico papel, informó The Hollywood Reporter. Además, Ron Howard, quien dirigió la primera entrega, también estaría en conversaciones para ponerse al frente del proyecto.

De acuerdo con la misma publicación, Howard producirá la película junto a su socio de Imagine Entertainment, Brian Grazer.

La secuela aún no cuenta con título oficial. El guión correrá a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mendel, quienes también trabajaron juntos en la adaptación de ‘The Cat in the Hat’, de Dr. Seuss, protagonizada por Mike Myers.

La película de Howard sigue al Grinch, una criatura solitaria que odia la Navidad y que intentará robar todos los regalos y adornos del pueblo de Villa Quién, para arruinar la felicidad de sus habitantes. No obstante, en medio de su aventura termina descubriendo el verdadero significado de estas celebraciones.

Portada original de ’How the Grinch Stole Christmas’ (2000). Fotografía por: Getty Images

Cabe recordar que Jim Carrey ha expresado en el pasado que el proceso de preparación para el personaje era muy doloroso y extenuante por el tipo de maquillaje que se necesitaba para la transformación.

El actor, incluso, llegó a afirmar que el primer día de rodaje quiso abandonar el proyecto y que fue gracias a la ayuda de un hombre, que entrenaba a agentes de la CIA para resistir la tortura, que superó el proceso.

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