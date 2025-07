Valentina Taguado no pudo contener las lágrimas en MasterChef: “Me sentí horrible”

En el episodio número 28 de MasterChef Celebrity Colombia, la visita del humorista Piter Albeiro prometía ser el momento más comentado de la noche. Sin embargo, quien terminó robándose toda la atención fue Valentina Taguado, que vivió uno de los capítulos más difíciles para ella dentro de la cocina y acabó derrumbada entre lágrimas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Por qué Valentina Taguado lloró en ‘MasterChef’?

El reto de esta entrega consistía en rendir homenaje a las madres de los participantes, cocinando un plato que evocara recuerdos de infancia y cariño familiar. En medio de la presión por quitarse el delantal negro y asegurar su permanencia, Valentina enfrentó un duro bloqueo emocional: se olvidó por completo de su receta y no lograba reordenar sus ideas para continuar. Desesperada, terminó pidiendo ayuda a sus compañeros del balcón, quienes le dieron indicaciones para retomar el camino.

Claudia Bahamón, presentadora del programa, se acercó a su estación para ver cómo iba el proceso y encontró a Valentina completamente abrumada. En ese momento, la concursante se quebró y no pudo evitar llorar, reconociendo entre sollozos la frustración que sentía: “Yo creo que cuando uno se siente así, como frustrado, bloqueado y hasta enojado, en realidad, lo único que quiere es un abrazo. Se me olvidó todo, me sentí horrible y preciso para mi mamá”.

A pesar de sus esfuerzos, Valentina Taguado confesó que no pudo salir adelante sola: “Ni siquiera leyendo la receta lo entendía, sentía que no sabía nada; si algo hay que decir hoy es que, pues no lo hice sola, ese postre lo hicieron unas seis, ocho manos, donde no ayuden, no daba pie con bola”.

Más adelante, durante el lounge, la joven locutora volvió a emocionarse y derramó lágrimas de nuevo, esta vez mientras era rodeada por sus compañeros. Entre ellos, Violeta Bergonzi intentó animarla con bromas y abrazos.

¿Cómo le fue a Valentina Taguado en la prueba?

Ya frente al jurado, Valentina explicó el origen de su postre, un homenaje sencillo pero cargado de recuerdos: “Cuando éramos chiquitos, no teníamos plata y mi mamá, una vez al año, si nos iba bien, hacía tres leches y era lo más rico que nos comíamos”. Aunque Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso le reconocieron el corazón puesto en el plato, también fueron sinceros y le señalaron varios puntos por mejorar.

Al finalizar el capítulo, Valentina Taguado resumió lo que sintió durante la jornada en sus redes sociales: “Hoy sentí muchas cosas, pero la más grande fue AGRADECIMIENTO. Mi mami a mi lado, la princesa y el príncipe se salvaron. Claudia, los jurados y Piter con tanto amor y apoyo. El balcón no me abandonó y las personas entendiendo que no somos de palo, que no tenemos vidas perfectas y que lo único que tenemos, es seguir adelante pase lo que pase”.