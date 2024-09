Vicky Berrío, posible finalista de ‘MasterChef’ reveló cuánto ganó en el reality

La temporada de MasterChef Celebrity 2024 ha resultado sin duda una de las que mayor número de celebridades congregó. Aunque una buena parte de ellos han salido por algún error en la cocina, aún quedan 12 contendores que aspiran a los 200 millones de pesos, que se llevará el ganador del formato gastronómico.

Según información que ha trascendido, en esta oportunidad los finalistas, que suelen ser cuatro, serán solo mujeres. Una de ellas sería la antioqueña Vicky Berrio, quien llegó al reality siendo la más desconocida de los participantes, pero poco a poco, ha logrado una popularidad bastante amplia. Berrío además de demostrar su progreso en la cocina, que le ha valido el anhelado ‘cachete’ de Jorge Rausch, que solo da a cocineros que lo sorprenden, así como el pin de la inmunidad, ha conquistado el corazón de sus compañeros por su buena actitud, sus chistes y comentarios espontáneos. También ha llorado un par de veces al recordar historias de su familia o cuando se siente frustrada o al límite, frente a un reto.

También puedes leer: Revelan quiénes serían los cuatro finalistas de ‘MasterChef Celebrity’

Vicky Berrío lloró cuando la llamaron de ‘MasterChef’

Vicky sin duda es toda una revelación del entretenimiento. Hace pocos días la antioqueña, nacida en Anorí, acudió a una entrevista en ‘Los 40 de Colombia’ y se refirió a algunas anécdotas y aspectos de su paso por el formato.

Vicky comenzó contando que este proyecto ha cambiado por completo su vida. “Esto llegó a mi vida como algo que usted nunca se imagina, y mucha gente me decía que me iban a llamar, pero yo no me lo creía, pero sí pasó, el día que me llamaron, yo lloré tanto”, dijo la antioqueña que luego reveló su emoción por poder compartir con personas que admiraba cuando los veía en pantalla. “Cuando me ponían delantal negro, yo sentía que iban a sacar a mí y a mi familia. Además, conocer a los famosos que tú siempre has visto en televisión”.

Vicky Berrío hubiera ido gratis a ‘MasterChef’, pero le pagaron millones

Aunque jocosamente dijo que ella estaría en el programa hasta gratis, porque el gran pago era justamente ser reconocida por un público, mencionó que tuvo el debido pago como participante.

“Yo no creía que me fueran a llamar, yo estaba tan emocionada, que pensé en ir gratis, porque es una oportunidad muy grande en mi vida, pero como iban a pagar, pues yo les dije bueno, veinte semanales, acepté veinte millones”, dijo.

Ahora siente que es más fácil seguir con su carrera, luego de la evidente exposición que le permitió el programa “Porque a veces uno sufre mucho para vender las boletas, a veces vende solo 30 y uno hace fuerza por lo menos para que sean 50 o más, es muy duro, pero esto es tan grande”.

Sobre el avance que tuvo en la cocina, admitió que llegó con conocimientos muy sencillos y procuró ir aprendiendo mediante videos en Youtube cuando estaba en el hotel, donde se alojó mientras estuvo en competencia. “Yo sabía cocinar lo normal, el sancocho, el sudado, el frijol, o sea lo que uno hace en su casa normalmente, pero ya cuando me dijeron que era más gourmet, entonces ahí sí recibí 4 clases antes de entrar”.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula