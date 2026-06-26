Votaciones en ‘A otro nivel’ 2026: ¿Cómo votar por mi grupo favorito en la gran final?

Este año, A otro nivel regresó a la televisión colombiana con una propuesta renovada, centrada en agrupaciones musicales profesionales. Con Cristina Hurtado en la conducción y un jurado que incluye a Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, el programa reunió a múltiples artistas de diversos géneros con el objetivo de descubrir al mejor grupo del país, a diferencia de las ediciones anteriores que la competencia era individual.

Durante esta temporada, las agrupaciones se enfrentaron a retos que no solo pusieron a prueba su talento vocal, sino también su habilidad para trabajar en equipo, liderar y brillar en el escenario. Las “sacudidas”, las presentaciones en la calle y las eliminaciones mantuvieron la tensión en cada episodio, hasta una final entre dos de las dos agrupaciones más destacadas de la competencia.

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¿Cuándo es la final de ‘A otro nivel’?

Después de la semifinal que se transmitió el 25 de junio, ya están claros los dos grupos que pelearán por el primer puesto: Cola de Lagarto y The Beat Voice. Ambas agrupaciones han logrado superar todas las etapas del concurso, ganándose el corazón tanto del jurado como del público.

Esta noche, los dos equipos se enfrentarán en la gran final. Las votaciones ya están abiertas. Los seguidores del programa tienen la oportunidad de apoyar a su agrupación favorita siguiendo estos sencillos pasos:

Accede al portal oficial de votaciones de Caracol Televisión: Votaciones de A otro nivel. Ingresa tu correo electrónico y envíalo. Revisa tu bandeja de entrada y utiliza el código de verificación que te enviaron. Completa el formulario con tus datos personales, como nombres, apellidos, ciudad, número de celular y documento de identidad. Acepta el tratamiento de tus datos personales y la política de privacidad. Elige tu grupo favorito y confirma tu voto.

Una vez que hayas completado este proceso, tu voto quedará registrado y será parte de la decisión final que determinará al ganador de la temporada.

¿Quiénes son los finalistas?

La gran final enfrentará a dos agrupaciones con estilos totalmente diferentes: Cola de Lagarto, que está formado por Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano, se ha consolidado como uno de los grupos femeninos más destacados del concurso, gracias a su versatilidad y la energía que desbordan en el escenario. Por otro lado, The Beat Voice, compuesto por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo, ha brillado con sus armonías vocales y ha mantenido un nivel impresionante a lo largo de toda la competencia.

El grupo que se lleve la victoria no solo ganará el reconocimiento del público, sino que también se hará con un premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión, convirtiéndose así en el mejor grupo musical de A otro nivel 2026.