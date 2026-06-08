‘¿Y dónde están las rubias 2?’: El actor Marlon Wayans reveló nuevas pistas sobre la secuela

Más de 20 años después de su estreno, ‘¿Y dónde están las rubias?’ (’White Chicks’) continúa siendo una de las comedias más recordadas de los años 2000. La película protagonizada por Shawn y Marlon Wayans logró mantenerse vigente gracias a su popularidad en televisión, plataformas digitales y redes sociales, donde varias de sus escenas siguen circulando entre nuevas generaciones de espectadores.

Ese interés ha alimentado durante años los rumores sobre una posible continuación. Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de un estudio ni se ha anunciado una fecha de producción, los hermanos Wayans han vuelto a referirse recientemente al proyecto, ofreciendo algunas de las pistas más concretas que se conocen hasta el momento sobre el futuro de la franquicia.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre ‘¿Y dónde están las rubias 2?′?

Las declaraciones más recientes llegaron durante una entrevista concedida por Marlon Wayans a Variety, en la que habló sobre distintos proyectos de su carrera y abordó nuevamente la posibilidad de realizar una secuela de la exitosa comedia estrenada en 2004.

Según explicó el actor, una de las ideas que ha discutido junto a su hermano Shawn contempla trasladar la historia a Mar-a-Lago, un exclusivo club privado ubicado en Florida. Aunque inicialmente no estaba convencido del concepto, reconoció que la propuesta podría funcionar dentro del universo de la película.

“¡No es una mala idea! Acabo de tener esa conversación con mi hermano mayor y al principio la rechacé”, afirmó Wayans a Variety. Posteriormente añadió: “‘White Chicks’ puede ir a cualquier lugar, pero Mar-a-Lago y Florida definitivamente serían un sitio divertido para que eso ocurra y ver a nuestras chicas en ese mundo”.

Las declaraciones llaman la atención porque representan uno de los primeros indicios públicos de que los hermanos Wayans ya no solo hablan de su interés por realizar la secuela, sino que además están evaluando posibles escenarios para desarrollar la historia.

Marlon también sugirió que existen otras alternativas sobre la mesa. Entre ellas mencionó la posibilidad de una película ambientada en la temporada decembrina bajo el título tentativo ‘A Very White Chicks Christmas’.

“Quiero hacer ‘A Very White Chicks Christmas’. Tengo una idea diferente, pero estamos conversando. Y encontraremos el lugar adecuado para ponerlas”, añadió durante la misma entrevista.

Para Marlon Wayans, uno de los principales atractivos de los personajes es su capacidad para adaptarse a prácticamente cualquier contexto. Por ello comparó a las protagonistas con otro de los personajes más reconocidos de la comedia estadounidense. “Las White Chicks son como Madea: puedes enviarlas al espacio y serán graciosas”, comentó.

Sin embargo, pese al entusiasmo de los actores, una segunda entrega de ‘¿Y dónde están las rubias?’ continúa sin recibir aprobación oficial. De hecho, tanto Marlon como Shawn Wayans han insistido en semanas recientes en que el futuro de la secuela podría depender de la respuesta del público a ‘Scary Movie 6′, otra de las franquicias asociadas a la familia Wayans.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Marlon aseguró que están abiertos a retomar la historia. “Lo diré de esta manera: estamos dispuestos”, afirmó. Shawn, por su parte, se mostró igualmente optimista al señalar que la secuela “puede suceder”.

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