Yina Calderón se reconcilió con su mamá. Le ayudó a empacar para entrar a ‘LCDLF’

Hace solo unos días la influencer y ahora participante de ‘la Casa de los famosos’, Yina Calderón reveló, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas de las redes sociales, que tenía una relación distante con su madre Merly Ome, debido a que ella y sus hermanas estaban en desacuerdo con la manera en que ella llevaba su vida sentimental.

Calderón declaró que estaban cansadas de que Ome tuviera uno y otro novio. “Nos cansamos de que ponga a los novios por encima de las hijas y me duele porque es mi mamá”, mencionó la influencer sobre el tema, aunque quiso aclarar que ella era consciente de que los padres también se equivocan. “Los papás también tienen errores y tienen que aceptar eso, entonces ella no puede pretender que nosotras queramos a un señor que lo conoció por allá, no sé dónde, o que esté de boca en boca en el pueblo, entonces nos cansamos”, mencionó.

Por su parte, doña Merly se había defendido de los señalamientos y había dicho: “Yo amo a mis hijas y ellas son la prioridad mía, mis hijas, mi nieto y mis padres, pero ellas son muy celosas”, mencionó en videos que han estado rotando.

Ahora que Yina está a pocas horas de ingresar a ‘La Casa de los famosos’ y perder todo contacto con su vida cotidiana y personas, para concentrarse en su vida, en el encierro, junto a los demás integrantes de la casa con el objetivo de convertirse en la ganadora de esta temporada, al parecer, se reconcilió con su madre.

Lo anterior se concluye ya que el jueves 23 de enero Yina publicó en sus historias las actividades en su hogar donde se le ve empacando las maletas para ingresar a ‘La Casa de los famosos’. Allí fue justamente donde se vio a su madre Merly muy animada ayudándole en esta labor. En otra historia también se ve a la señora Ome comentando que es el segundo reality de su hija y recordó que cuando ingresó al primero, ‘Protagonistas de novela’, Yina no tenía mucha ropa razón por la cual también llevó atuendos de sus hermanas. En esta ocasión es diferente y Yina lleva bastante ropa que va a utilizar mientras esté viviendo en el estudio.

De esta manera, quedó confirmado que Yina y su madre limaron asperezas y compartieron las ultimas horas antes de que la influencer entrara en el hotel donde los participantes estarán reunidos y apartados desde este viernes 24 de enero y hasta el domingo que es el ingreso a la casa y el estreno de ese primer episodio.

Antes de subirse al carro que RCN le envió para trasladarse al hotel, Yina también se dejó ver despidiéndose de su familia, dentro de quienes se encontraban sus hermanas y su madre, esta última se vio muy cercana y emotiva abrazado a la influencer. Yina recibió mariachis de sus familiares y le hicieron recomendaciones para que pudiera llegar lejos en la competencia.

