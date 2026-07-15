Yo me llamo 2026: fecha de estreno, presentadoras, jurados, premio y novedades del programa

Este 15 de julio, Caracol Televisión anunció la fecha de estreno y reveló los principales detalles de la undécima temporada de ‘Yo me llamo’, el concurso de imitación musical que volverá a las noches de los hogares colombianos con nuevas voces, el regreso de algunos de sus rostros más reconocidos y varias novedades en su formato.

Durante el evento de lanzamiento realizado para medios de comunicación, al que asistió Vea, el canal dio a conocer quiénes integrarán el jurado, las presentadoras que repetirán en esta edición, las apuestas digitales que acompañarán la transmisión y otros cambios que llegarán con la nueva temporada.

¿Cuándo se estrena ‘Yo me llamo’?

La nueva temporada se estrenará el próximo martes 21 de julio, fecha con la que Caracol Televisión dará inicio a una nueva búsqueda de los mejores imitadores del país. Además del tradicional formato de adultos, el canal volverá a incluir la versión ‘Yo me llamo mini’, protagonizada por participantes infantiles.

El programa se emitirá desde las 8:00 p. m., inmediatamente después de la emisión central de ‘Noticias Caracol’. Como en temporadas anteriores, también estará disponible de manera simultánea a través de Ditu, la plataforma de streaming del canal.

¿Quién es el jurado de ‘Yo me llamo’ en 2026?

La mesa de jurados mantendrá a dos de sus figuras históricas: Amparo Grisales, quien continuará aportando su mirada crítica sobre cada presentación, y el músico y compositor César Escola, encargado de evaluar el nivel vocal y musical de los participantes. Ambos completan una de las fórmulas más reconocidas del programa.

Otro de los que regresa es Aurelio Cheveroni, personaje que debutó en la edición anterior y que, tras la acogida del público, volverá para ocupar un lugar en la mesa de jurados, ahora con voto propio durante las presentaciones.

La principal novedad entre los jurados de ‘Yo me llamo’ será la llegada del cantante vallenato Elder Dayán Díaz, quien se incorpora por primera vez al formato para completar el equipo encargado de escoger a los dobles exactos.

Presentadores de ‘Yo me llamo’: hay nuevos integrantes en el equipo

En la conducción del programa repetirán Melina Ramírez y Laura Acuña, quienes continuarán al frente del formato tras compartir la presentación de la temporada anterior y consolidarse como la dupla encargada de acompañar a los participantes durante la competencia.

Laura Acuña y Melina Ramírez, presentadoras de 'Yo me llamo' (Caracol Televisión, 2026). Fotografía por: Caracol Televisión

A ellas se suman nuevos integrantes dentro del ecosistema digital de Ditu. Juliana Arango, Leonardo Cuervo y Juan Peláez harán parte de los contenidos exclusivos que la plataforma ofrecerá alrededor del programa, ampliando la experiencia para los seguidores del concurso más allá de la transmisión televisiva.

Otros datos sobre la nueva temporada de ‘Yo me llamo’

Entre las principales novedades de esta temporada está el fortalecimiento de la apuesta digital de Ditu. La plataforma ofrecerá la transmisión simultánea de cada capítulo y dos formatos complementarios: 'Reacción al doble’, un espacio de análisis y comentarios sobre lo ocurrido en cada emisión, y 'Detrás del doble’, dedicado a mostrar el lado más personal de los participantes tras las audiciones.

Otra de las caras que volverá será 'Búfalo‘, quien retomará su papel como encargado de retirar del escenario a los concursantes eliminados o a quienes se nieguen a abandonar el templo de la imitación. Además, regresará ‘Yo me llamo mini’, donde los participantes infantiles competirán con el acompañamiento de los imitadores adultos.

En esta nueva edición también estarán en juego dos premios principales. El ganador de ‘Yo me llamo’ recibirá 500 millones de pesos, mientras que el vencedor de ‘Yo me llamo mini’ obtendrá 100 millones de pesos destinados a estudios universitarios.

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