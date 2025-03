‘Yo me llamo’: doble de Martín Elías pidió perdón por su polémica actitud

En el capítulo 41 de Yo me llamo, el doble de Martín Elías protagonizó un momento tenso al reaccionar de forma inesperada a las críticas de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Según el jurado, Deyner Jiménez (nombre real del participante) tuvo dificultades para alcanzar las notas altas y mantener la afinación.

Visiblemente molesto con estas apreciaciones, Jiménez expresó su descontento tras bambalinas y aseguró que las exigencias del jurado fueron excesivas y sus opiniones injustas. Además, sugirió que todo era parte de un complot para sacarlo de competencia y por eso lanzó una advertencia.

“La verdad es que hoy estoy muy disgustado, demasiado y si voy a riesgo, no quiero continuar en el programa”, sentenció el imitador de Martín Elías antes de conocer que, efectivamente, quedaría en riesgo de eliminación.

A pesar de que Deyner Jiménez parecía muy seguro de su postura y de la decisión que estaba por tomar, en el capítulo 42 de Yo me llamo sorprendió al retractarse por sus polémicas palabras.

Así fueron las disculpas de ‘Yo me llamo Martín Elías’

Tras reflexionar sobre dicha situación, que generó incomodidad en el jurado y un fuerte debate en redes sociales, el concursante se disculpó públicamente con los integrantes del programa, sobre todo con Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

“De verdad quiero que me disculpen, no sé qué me pasó. Mis disculpas también con ustedes, los músicos. Yo sé que los hice molestar con mi actitud, así que lo siento mucho. La verdad este programa es muy importante para mí y tampoco puedo negar que la presentación pasada estuve mal y perdí la confianza, pero vamos de nuevo con toda”, aseguró el doble de Martín Elías, a lo que Laura Acuña y Melina Ramírez soltaron algunas lágrimas.

Amparo Grisales, conocida por su carácter directo, aceptó las disculpas. Sin embargo, reiteró la importancia de aceptar las críticas constructivas.

“¿Ves que cuando uno está alineado con el universo, cuando uno está con la energía equilibrada, cuando uno se levanta pensando en positivo, cuando uno tiene el talento y lo canaliza bonito entregándose con amor, lo haces, lo haces espectacular? Acuérdate siempre que la queja, aleja”, comentó ‘La Diva de Divas’.

¿Quiénes fueron los eliminados de ‘Yo me llamo’?

En el capítulo 42 del programa fueron tres los participantes que se despidieron de la competencia: se trató de los dobles de Jhon Alex Castaño, Jessi Uribe y Greeicy Rendón.

