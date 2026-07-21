‘Yo me llamo’: ellos son los nuevos presentadores que acompañarán la edición 2026

La espera terminó. Este 21 de julio, a las 8:00 p. m., Caracol Televisión estrena la undécima temporada de ‘Yo me llamo’, el concurso de imitación musical que, año tras año, reúne a miles de televidentes con las interpretaciones de artistas nacionales e internacionales.

La nueva edición del programa llega con novedades en el jurado, el regreso de ‘Yo me llamo Mini’ y una apuesta por fortalecer su oferta de contenidos digitales.

Como parte de esa estrategia, el canal mantuvo a Melina Ramírez y Laura Acuña al frente de la conducción del programa en televisión, pero también incorporó nuevos espacios exclusivos para Ditu y presentó a tres nuevos rostros que acompañarán la experiencia del concurso desde el entorno digital.

Las nuevas caras de ‘Yo me llamo’ en 2026

Juliana Arango hace parte de las nuevas incorporaciones en el templo de la imitación. La presentadora y modelo ha construido su carrera en la televisión regional, especialmente al frente de ‘Dale Play’, espacio musical de Telecaribe donde se ha destacado por su cercanía con el público y por conducir contenidos enfocados en la música y el entretenimiento.

Otro de los nombres que se suma a esta temporada es Juan Alfonso Peláez, músico, compositor y comediante. En los últimos años ha ganado reconocimiento por su participación en el programa de internet ‘Con ánimo de ofender’ y, más recientemente, como integrante de ‘Impresentables’, el programa matutino de Los 40 Colombia.

A este equipo también se integra Leonardo Cuervo, trovador y humorista, reconocido por haber obtenido los títulos de Rey Nacional de la Trova y Rey de la Trova Picante. Además de hacer parte del elenco de ‘Sábados felices’, también ha participado en producciones como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘La vuelta al mundial en 80 risas’.

Juan Peláez, Juliana Arango y Leonardo Cuervo. Fotografía por: Caracol Televisión | Edición: Vea

Los tres presentadores se encontrarán en el espacio ‘Reacción al doble’, mientras que Juan Peláez y Leonardo Cuervo también estarán al frente de ‘Detrás del doble’. Ambos espacios podrán verse gratuitamente a través de Ditu, donde los usuarios también tendrán acceso a la señal en vivo de Yo me llamo y a los capítulos bajo demanda una vez finalice cada emisión.

¿De qué tratan los programas Ditu de ‘Yo me llamo’?

'Reacción al doble' es un formato en vivo en el que Juliana Arango, Leonardo Cuervo y Juan Peláez comentarán cada episodio de ‘Yo me llamo’. Allí analizarán las presentaciones, hablarán sobre las tendencias que surjan en redes sociales y compartirán opiniones sobre los imitadores y los momentos más destacados del concurso.

La otra apuesta será 'Detrás del doble‘, conducido por Leonardo Cuervo y Juan Peláez. Este espacio buscará mostrar lo que ocurre una vez terminan las jornadas de audiciones, con entrevistas, reacciones y testimonios de los participantes, permitiendo conocer las historias personales y las emociones que normalmente no aparecen durante las emisiones del programa en televisión.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí