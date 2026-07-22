“Yo Me llamo”: eliminados, seleccionados, el llanto y la emoción de la primera Tina Turner

A las 8:00 p.m. llegó a la pantalla colombiana ‘Yo me llamo’ que en su versión 2026 anticipó novedades. La apuesta, que incluye un jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, buscará ese doble perfecto de un artista en una temporada más exigente que las anterior. Aquí los detalles de la emisión.

Con el tema ‘What’s Love Got to Do with It’, Yo me llamo Tina Turner llega a escena.

“Cuando empezaste a bailar dije ‘baila igualito’. El estilo ella es único y cuando empezaste a cantar y al coro, me ericé mira”, menciona Grisales.

La participante, de origen español, se muestra emocionada al contar el vínculo que ha tenido con el personaje. “Te super llamas”, dice Amparo y da su estrella verde.

“Me gusta que no has soltado el personaje y no lo sueltes. Te felicito, esta noche sí te llamas”, menciona Elder.

“Yo si te vi grave en los tonos, me encantó”, expresa Aurelio y da su estrella verde.

“Recién me hiciste recordar lo feliz que es estar en yo me llamo. Te recontra llamas”, menciona Escola a la participante que llega a cuatro estrellas verdes.

La presentación de Yo me llamo Tina Turner fue uno de los momentos más emotivos del estreno.

Al escenario llega Yo me llamo Rikarena, quienes cantan ‘Cuando el amor se daña’, de Fernando Antonio Cruz. El trío de participantes ofrece una presentación que combina coreografía, canto y entusiasmo.

“Tiene una actitud impresionante, se parecen. hay algunas cositas. Para mí sí se llaman”, dice Elder. “Cuando vinieron las armonías sonaron espantoso, para mí no se llaman”, dijo Escola. Elder, Amparo y Aurelio dieron su aprobación y el trío pasó.

Yo me llamo Vicentico llega a escena con ‘Matador’. Amparo Grisales confiesa que se erizó. “Es maravilloso lo que haces con ese nasal...Haces unos intervalos lindísimos, afinados”, comenta la diva. “La voz rasposa es perfecta porque le da la característica que tiene Vicentico”, opina Escola. “Estás a punto de caramelo de ser Vicentico”, indica Elder.

El participante porta la boleta del primer concierto en el que vio a Los fabulosos Cadillacs en el estadio El Campín de Bogotá. El participante obtiene las cuatro estrellas verdes.

Yo me llamo Charly Flow canta ‘Reflejo’ en una presentación que no cautiva del todo al jurado. “Viene en personaje y se irá en personaje”, comenta Escola.

El participante obtiene dos estrellas verdes y dos rojas, estas últimas de Cesar y Elder. El jurado le pide que cante de nuevo para desempatar. Escoge ‘Cambios’ para convencer a los jueces y en esta última oportunidad obtiene tres rojas y solo una verde de parte de Amparo. Queda fuera de competencia

El siguiente en la escena el el Divo de Juárez. Yo me llamo Juan Gabriel se presenta con ‘Se me olvidó otra vez’ de Alberto Aguilera, nombre de pila del artista.

Amparo Grisales se eriza ante la interpretación, mientras que el público corea sí se llama". “es la segunda vez que veo un Juan Gabriel con estimulación, caminado y el gallito de la voz cuando cantas... Hay que arreglar cositas”, menciona la Diva dándole su aprobación.

“Tienes presencia, porte, la pisada de Juan Gabriel, una afinación muy buena...”, comenta César. Aurelio comenta que es mejor que el original y da su estrella verde. Elder comenta que no habías terminado de cantar y ya te había puesto el verde".

Yo me llamo Marc Anthony llega al formato de Caracol y canta ‘Hasta ayer’. “tiene muy buen oído”, menciona Cesar Escola alabando la presentación, no obstante le hace un par de observaciones para mejorar. Por su parte, Amparo revela “tiene la impronta, pero ese aire sensual al finalizar o comenzar las frases” no lo tiene.

“No te olvides que él es dramático en el escenario”, puntualiza Elder Dayán.

El participante tiene tres estrellas verdes. El único que oprime la estrella roja es Aurelio. Yo me llamo Marc Anthony ingresa a la siguiente etapa.

Al templo del formato llega Becky G Yo me llamo con ‘Mayores’, el éxito de la intérprete.

Amparo detiene la interpretación y le confiesa: “Me ericé... Cantas como ella”. Elder Dayán también opina que sí se llama, igual que Aurelio. Finalmente, César Escola prefiere indagar sobre la motivación de la participante para estar en el programa, quien declara que es su madre fallecida. las lágrimas conmueven al jurado. La joven obtiene las cuatro estrellas verdes.

Llega al escenario Yo me llamo José José. El Príncipe de la Canción le apuesta a cantar ‘Preso’, de Rafael Pérez Botija. Desde sus primeras entonaciones los jurados se muestran interesados en la interpretación.

La gestualidad de César Escola señala una primera aceptación. “Me encanta”, dice el maestro. “Hay cositas que sí pueden ser, a mí me hace faltar parte de la impronta”, dice Amparo sugiriendo correcciones, pero le da su aprobación.

Elder considera que “musicalmente hablando es muy alta, tenemos que ponermos firmes y lo que dice Amparo es cierto (...) pero tienes mucho potencial”. De esta manera obtiene tres estrellas verdes: Aurelio, Escola y Dayán. Grisales le dio una estrella roja. Las tres aprobaciones le permiten seguir a la siguiente etapa.

El siguiente participante es Yo me llamo Juli Jaramillo quien interpreta ‘Ódiame’, de Rafael Otero. desde el principio la presentación llama la atención de los jueves.

“Cuando aparecen voces así, con Amparo siempre nos miramos”, dice Cesar Escola destacando que el participante revivió al artista. “Lo que más me encanta es que gente joven como tú traiga al escenario esta música”, le dice Grisales al joven de 23 años que aspira a un lugar en el reality.

Po su parte Elder opina: “Te felicito, ese tono de voz está prácticamente idéntico, no te digo perfecto... eso es Julio Jaramillo”. Los cuatro coinciden en que si se llama.

Yo me llamo Enrique Bunbury se presenta con su tema ‘La chispa adecuada’. La interpretación no parece cautivar al exigente jurado. Elder Dayán es el primero en pronunciarse para mostrar su desacuerdo con la imitación. El lobo Cheveroni opta por la risa, no obstante, le da la única estrella verde. Amparo Grisales le menciona al participante que se parece a una tía. Escola tampoco acepta la presentación.

El aspirante se marcha del templo de la imitación. “Nos trajiste alegría, pero no te llamas”, concluye la diva de Colombia.

Yo me llamo Aida Cuevas llega a escena y canta ‘Cucurrucucú Paloma’. “Eres una artista increíble”, le expresa el maestro Escola.

“Se me erizó la cola”, dice en su tono Aurelio; “Me faltó el falsete que ella hace larguísimo, pero tú lo puedes lograr”, le indica Amparo. Finalmente, Elder le dice “si se llama”. La participante obtiene las 4 estrellas.

En el escenario Yo me llamo Karol G, quien con body negro y pelo rosado canta ‘Mi cama’. Amparo Grisales detiene la presentación y expresa “por ningún lado mi Karolita”. “A mí no me importa que no cante”, dice Aurelio.

La participante solo obtiene la aprobación del lobo. César Escola expresa: “Creo que es momento de llamar a Búfalo”, ante lo cual la participante dice “yo me voy solita”.

Al templo de la imitación llega Soda Stereo. El aspirante interpreta ‘Sobredosis de TV’, de Gustavo Cerati, de 1984.

“Me alcancé a erizar”, menciona Grisales ante la actuación de los tres integrantes de la banda y da su estrella verde. César Escola, por su parte, también da su aprobación y con un “gracias totales”, Aurelio opina lo mismo. Elder Dayán concluye felicitando al trío y entregando su estrella. Yo me llamo Soda Stereo es el segundo seleccionado de la noche.

El primer Yo me llamo es Pablo Alborán quien interpreta ‘Quien’. El participante logra emocionar a la diva de Colombia. “Llevo once temporadas esperando un Pablo Alborán”. Elder dice “para mí, sí se llama”. Amparo elogia su presentación, mientras Aurelio no está del todo convencido.

El participante, de origen cubano, obtiene tres estrellas verdes y es el primer seleccionado. Aurelio también da su visto bueno.

Aurelio Cheveroni, sentado en una de las sillas de jurado, se presenta como el cuarto juez de la temporada y asegura que lo llamaron porque sin él “no hay rating”. Enseguida las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña dan la bienvenida a esta nueva etapa del formato.

El siguiente en aparecer en escena es El Búfalo. Nuevamente será el encargado de la difícil labor de sacar a los artistas que van saliendo.

Amparo Grisales y César Escola dan la bienvenida oficial al hijo de Diomedes al equipo de jueces. “Tenerte a ti es todo un lujo, así que bienvenido”, dice el maestro Escola al hijo del Cacique.

Comienza oficialmente la temporada 11 de ‘Yo me lamo’ con un homenaje a Yeison Jiménez, quien fuera parte de este formato. “Con todo el cariño le dejo mi silla a otro Aventurero”, dice y le da paso a Elder Dayán el nuevo jurado del reality que interpreta el tema ícono del nacido en caldas, junto a su grupo musical.

Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aeronáutico.

“Espero no defraudarlos y ocupar esa silla de la mejor manera, como lo hiciste tú”, dice Dayán.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento