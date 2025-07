Yo me llamo Gloria Estefan: esta es la historia de la panameña Marisabel Serna

En la décima temporada de Yo Me Llamo, el concurso musical de Caracol TV, una talentosa panameña conquistó al público, al jurado y a la propia Gloria Estefan gracias a su imitación. Se trata de Marisabel Serna, una wedding planner de 33 años y cinturón azul de karate, cuya voz y presencia en escena han dejado huella desde el primer set.

Un inicio impactante

Marisabel debutó en el programa con el tema “Mi Tierra”, obteniendo tres estrellas verdes que marcaron una entrada triunfal al templo de la imitación. Desde ese momento, deslumbró al jurado, especialmente a César Escola, quien admitió que su voz “hizo llorar” de la emoción .

A lo largo de la competencia, la imitadora ha recibido elogios constantes de Amparo Grisales, Rey Ruiz y Escola. Su actuación de “El día que me quieras” no solo renovó su look, sino que reafirmó su status de favorita.

La voz de Gloria Estefan

La verdadera Gloria Estefan ha seguido de cerca a Marisabel, y en varias transmisiones en vivo ha expresado su admiración. En un directo, manifestó: “Ay, sí, la muchacha de Yo Me Llamo. ¡Fabulosa! No lo puedo creer, a veces me confundo yo misma de que no soy yo cantando”.

También ha comentado que se conocieron en una boda en Panamá hace algunos años, donde quedó impresionada por su talento. En otra ocasión, Gloria mencionó que su esposo Emilio Estefan también se confundió al escucharla en el programa.

Sus logros en “Yo me llamo”

Premio en cada gala: Hasta la gran final, Marisabel acumuló 57 millones de pesos por haber sido proclamada “Mejor de la Noche” múltiples veces.

Historias fuera de cámara: Además de su talento musical, Marisabel es madre de un hijo con necesidades especiales. Su historia personal ha conmovido a seguidores y jurados, dándole una motivación profunda en su paso por el show .

Trayectoria internacional: Antes de brillar en Colombia, participó en formatos como Yo Soy en Chile y Yo Me Llamo en Panamá, lo que le dio experiencia y madurez escénica.

Marisabel continúa compitiendo en las etapas finales del concurso. El reconocimiento de Gloria Estefan y el respaldo del público la convierten en una contendiente fuerte para llevarse el campeonato. Y más allá del show, su mensaje de pasión, dedicación y autenticidad resuena como ejemplo de perseverancia artística.

Serna ha logrado el privilegio que muchos artistas sueñan: no solo encarnar de manera impecable a una leyenda como Gloria Estefan, sino también recibir su bendición directa. Su emotiva historia y su voz cautivadora la consolidan como una figura icónica en esta edición de Yo Me Llamo.