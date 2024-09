‘Yo soy Betty la fea’ se grabó en medio de los afanes y un día no hubo capítulo

Que Yo soy Betty la fea es la telenovela colombiana más famosa del mundo, de eso no hay duda. La historia de Beatriz Pinzón Solano ha sido doblada a más de 20 idiomas y cuenta con 25 versiones distintas alrededor del mundo. Se estima que en total 100 países han visto la trama. Actualmente, se retransmite por Canal RCN, al tiempo que su saga, llamada ‘Betty la fea, la historia continúa’, de Amazon Prime, estrena capítulos cada viernes en plataforma.

Esta última, también protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, ha contado con todo un tiempo prudencial para grabar los capítulos. En entrevista con Vea tanto Julián Arango, quien encarna a Hugo Lombardi; como Natalia Ramírez, quien personifica a Marcela Valencia, contaron que en esta oportunidad llegaron con toda la letra aprendida al set y hubo tiempo para cuidar cada detalle.

Sin embargo quienes conocen o pudieron estar cerca de las grabaciones de la primera historia, creada por Fernando Gaitán, saben que hace casi un cuarto de siglo la situación, fue muy distinta.

En aquel tiempo las novelas se graban casi que al tiempo que se emitían los episodios, sin embargo, en el caso de ‘Betty’ ese tiempo era demasiado estrecho. Según una fuente cercana a la producción, los capítulos llegaban el mismo día en que se grababan y no llegaban completos, sino que hoja a hoja iba enviando su autor. En ese entonces aún no había correos electrónicos disponibles y se usaba el fax. Apenas tenían tiempo de aprenderse la letra y grabar contra reloj.

También te puede interesar: Daniel Valencia de ‘Yo soy Betty la fea’ murió. EL actor Luis Mesa explica de qué

Cuestionamos a Julián al respecto y lo que recordaba de ese pasado e indicó que en efecto, era así, pero consideró que esa misma estrechez de tiempo imprimió un toque interesante al proyecto.

“Esa magia de la inmediatez, que para unos fue un infortunio, para otros fue una fortuna de ir al día a día y mirando qué era lo que estaba pasando con los personajes, con la historia, con la reacción del público en general, sobre lo que estaba pasando en la historia. Eso es un encanto que pocas veces se puede dar, porque generalmente las producciones quieren una planeación en el vestuario, escenografías, las locaciones. Pero esa inmediatez también tuvo un encanto muy particular, creo yo”.

Natalia Ramírez durmió en RCN mientras grabó ‘Yo soy Betty la fea’

Natalia recuerda que las jornadas eran extenuantes y un día prefirió no ir a casa. “Uno sabía a qué hora entraba, pero jamás sabías a qué hora salías. Entonces eran demasiadas horas, a veces 16, y me acuerdo haber dormido dos veces en los estudios de RCN, porque era más fácil quedarme que ir 1 hora hasta mi casa, prefería dormir. Entonces me quedaban en unos pequeños camerinos o cuartos que había, con un sofacito, una cobijita y a dormir”.

Fernando Gaitán escribía sobre el tiempo justamente porque le gustaba ir elaborando sus escenas, teniendo en cuenta la reacción del publico capítulo a capítulo. En una oportunidad, según reveló la fuente a Vea, no alcanzaron a tener editado el episodio de esa noche y debieron emitir una repetición, por supuesto, los seguidores protestaron. En ese tiempo, no había redes sociales, así que se colapsaron las lineas disponibles de la oficina del televidente del canal.

La fuente referida consideró que si en ‘Betty’ no se hubieran juntado dos monstruos talentosos, seguramente no hubiera sido lo mismo. “De un lado, Gaitán que creaba escenas geniales sobre el tiempo y bajo presión y de otro, su director, Mario Ribero, quien con los afanes que requería sacar adelante un episodio completo al día, lograba hacerlo sin que se viera al aire, esa premura”. El chiste recurrente, en torno a esta situación, era que un día ‘Betty’ saldría al aire en vivo, como se estilaba en las novelas que se hicieron en las décadas de los 50 y 60. “No ocurrió “pero casi”, mencionó.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula nacional e internacional